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Haberler Yaşam Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte geliyor! Bahar'ın avukatı rolündeki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:58

Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte geliyor! Bahar'ın avukatı rolündeki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Her hafta salı akşamı Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte karakteri geliyor. Oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hayat vereceği karakter boşanma avukatı olarak hikayeye dahil oluyor. 28 Mays akşamı yayımlanan 14. bölüm ile hikayeye dahil olacak yeni ismin dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Dizinin takipçileri Bahar dizisi Avukat kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar...

Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte geliyor! Bahar’ın avukatı rolündeki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Bahar dizisi Avukat Ayhan Liberte kimdir sorusu yeni bölümle birlikte gündemde. Demet Evgar ve Buğra Gülsoy gibi isimleri ağırlayan Bahar 14. bölümü ile takip ediliyor. Bölümle birlikte hikayeye dahil olan yeni isim araştırılmaya başladı. Peki; Bahar'ın avukatı Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte geliyor! Bahar’ın avukatı rolündeki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BAHAR'IN AVUKATI KİMDİR?

Bahar dizisine Bahar'ın boşanma avukatı olarak Ayhan Liberte karakteri yani Bennu Yıldırımlar dahil oluyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre avukat, Bahar'ın boşanma sürecinde yanında olacak.

Karakter 14. bölümle birlikte hikayeye dahil oluyor.

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Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte geliyor! Bahar’ın avukatı rolündeki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

22 Kasım 1969 İstanbul doğumlu olan Bennu Yıldırımlar aslen Girit ve Makedonya göçmenidir. 1969 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.

Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte geliyor! Bahar’ın avukatı rolündeki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Sinemaya konservatuvar öğrencisi iken 1987 yılında senaryosunu Safa Önal'ın yazdığı Gönülden Gönüle adlı filmle başladı. 1988 yılında TRT yapımı Perili Köşk filminde rol aldı. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı.

Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte geliyor! Bahar’ın avukatı rolündeki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evlendi; çiftin Ada adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi.

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