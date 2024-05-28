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Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte geliyor! Bahar'ın avukatı rolündeki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:58
Her hafta salı akşamı Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte karakteri geliyor. Oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın hayat vereceği karakter boşanma avukatı olarak hikayeye dahil oluyor. 28 Mays akşamı yayımlanan 14. bölüm ile hikayeye dahil olacak yeni ismin dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Dizinin takipçileri Bahar dizisi Avukat kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar...