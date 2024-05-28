Bahar dizisine Avukat Ayhan Liberte geliyor! Bahar’ın avukatı rolündeki Bennu Yıldırımlar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

22 Kasım 1969 İstanbul doğumlu olan Bennu Yıldırımlar aslen Girit ve Makedonya göçmenidir. 1969 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.