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Haberler Yaşam Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 18:30

Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı medikal, komedi ve dram türündeki dizi bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda yerini alamayacak. 7 Mayıs 2024 Salı Show TV yayına kışında yer alan bilgiye göre sevilen dizi tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin sevenleri ise "Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?" sorusu için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, Bahar 12. bölüm ne zaman yayınlanacak, sezon finali mi verdi, neden yok? İşte Bahar 12. yeni bölüm tarihi için yapımdan gelen açıklama ve tüm detaylar.

Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!

Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı sorusu için araştırmalar başladı. Salı günlerinin en sevilen dizileri arasında yer alan Bahar son olarak 11. bölümü ile izleyicisi le buluşmuştu. 12. yeni bölümü beklenen yapım bu hafta tekrar bölümü ile seyircisi ile buluşacak. Dizinin sevenleri ise Bahar yeni bölüm tarihini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar sezon finali mi verdi, neden yok? İşte tüm detaylar.

Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

7 Mayıs Salı günü(bugün) seyirciyle buluşması beklenen Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı bugün yayınlandı

Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 12. Bölüm fragmanının dizinin yayın gününe kadar yayınlanmamış olması sevilen dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getirmişti.

İşte "Bahar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu"sorusunun yanıtı;

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Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!

BAHAR BUGÜN VAR MI YOK MU?

Yapımdan açıklama geldi: ''Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz;

Bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız.

Baharın en güzel günlerinde 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her Salı yeni bölümlerimizle buluşmak üzere.''

Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar yeni bölümü ile 14 Mayıs Salı günü Show TV ekranlarında yerini alacak.

Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur.

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