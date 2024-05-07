Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!

Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı sorusu için araştırmalar başladı. Salı günlerinin en sevilen dizileri arasında yer alan Bahar son olarak 11. bölümü ile izleyicisi le buluşmuştu. 12. yeni bölümü beklenen yapım bu hafta tekrar bölümü ile seyircisi ile buluşacak. Dizinin sevenleri ise Bahar yeni bölüm tarihini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar sezon finali mi verdi, neden yok? İşte tüm detaylar.