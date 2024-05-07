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Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
18:30
Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? Bahar 12. bölüm neden yok, sezon finali mi verdi? İşte yapımdan gelen şok açıklama!
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı medikal, komedi ve dram türündeki dizi bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda yerini alamayacak. 7 Mayıs 2024 Salı Show TV yayına kışında yer alan bilgiye göre sevilen dizi tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin sevenleri ise "Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?" sorusu için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, Bahar 12. bölüm ne zaman yayınlanacak, sezon finali mi verdi, neden yok? İşte Bahar 12. yeni bölüm tarihi için yapımdan gelen açıklama ve tüm detaylar.