Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
14:33
Bahar yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Bahar 17. bölüm yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı?
Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte geçtiğimiz sezon finali yapan diziler bir bir ekranlara geri dönmeye başlıyor. Bu noktada gerek konusu gerekse de oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar yeni sezon tarihi dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı yapım son olarak 16. bölümü ile izleyici ile buluşmuştu. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak?