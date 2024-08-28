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Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:33

Bahar yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Bahar 17. bölüm yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı?

Eylül ayına giriş yapılması ile birlikte geçtiğimiz sezon finali yapan diziler bir bir ekranlara geri dönmeye başlıyor. Bu noktada gerek konusu gerekse de oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar yeni sezon tarihi dizi severlerin gündemindeki yerini aldı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı yapım son olarak 16. bölümü ile izleyici ile buluşmuştu. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Bahar yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Bahar 17. bölüm yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen dizisi Bahar ikinci sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar yeni sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

Bahar yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Bahar 17. bölüm yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN?
Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar'ın yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği, Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı Bahar 20 Ağustos'ta sete çıktı.

Bahar dizisinin 2.Sezonunun 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda yayınlanması bekleniyor. Fakat yapımdan sevilen dizinin yeni sezon tarihi hakkında açıklama gelmedi.

Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Bahar yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Bahar 17. bölüm yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı?

YENİ KARAKTERLER VE HİKAYELER

Bahar dizisi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Yapımcılar, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken 6 yeni oyuncunun dizi kadrosuna katılacağı iddiaları büyük ilgi çekti.

Dizinin ikinci sezonuna altı yeni karakter katılacak. Peran Vakfı'na başhekim olarak dahil olacak Süreyya karakteri, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye renk katacak. Ayrıca Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip, Evren'in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal da yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.

Bahar yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Bahar 17. bölüm yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.

Bahar yeni sezon ne zaman? 2. sezonu ile dönüyor! Bahar 17. bölüm yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı mı?

Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.

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