BAHAR YENİ SEZONU NE ZAMAN? 2. sezonu ile dönüyor! Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni sezon yayın tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Dizilerin yeni sezon tarihleri yaklaşıyor. 16. bölümü ile ekran macerasına ara veren Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 2. sezonu ile dönüş yapıyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...