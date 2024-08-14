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Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:10 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:10

BAHAR YENİ SEZONU NE ZAMAN? 2. sezonu ile dönüyor! Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar'ın yeni sezon tarihi araştırılıyor. Salı günleri seyircisi ile buluşan medikal, komedi ve dram türündeki dizinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak paylaşıyor. İlk sezon izleyicilerden tam not almayı başaran yapım son olarak 16. bölümü ile izleyici ile buluşmuş ve sezon finali vermişti. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman, yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte Bahar 2. sezon tarihi hakkında son gelişmeler...

BAHAR YENİ SEZONU NE ZAMAN? 2. sezonu ile dönüyor! Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni sezon yayın tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Dizilerin yeni sezon tarihleri yaklaşıyor. 16. bölümü ile ekran macerasına ara veren Show TV'nin sevilen dizisi Bahar 2. sezonu ile dönüş yapıyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman, yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

BAHAR YENİ SEZONU NE ZAMAN? 2. sezonu ile dönüyor! Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

BAHAR 2.SEZON NE ZAMAN?
Show TV ekranlarının sevilen yapımı Bahar'ın yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği, Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı Bahar 20 Ağustos'ta sete çıkacak.

Bahar dizisinin 2.Sezonunun 17 Eylül 2024 tarihi itibariyle ekranlarda yayınlanması bekleniyor. Fakat yapımdan seilen dizinin yeni sezon tarihi hakkında açıklama gelmedi.

Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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BAHAR YENİ SEZONU NE ZAMAN? 2. sezonu ile dönüyor! Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

YENİ KARAKTERLER VE HİKAYELER

Bahar dizisi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Yapımcılar, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürürken 6 yeni oyuncunun dizi kadrosuna katılacağı iddiaları büyük ilgi çekti.

Dizinin ikinci sezonuna altı yeni karakter katılacak. Peran Vakfı'na başhekim olarak dahil olacak Süreyya karakteri, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye renk katacak. Ayrıca Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip, Evren'in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal da yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak.

BAHAR YENİ SEZONU NE ZAMAN? 2. sezonu ile dönüyor! Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

BAHAR DİZİSİ UYARLAMA MI?
Bahar, Güney Kore yapımı Doctor Cha (Dr.Cha) adlı dizinin uyarlaması olarak ekranlara gelmektedir.

BAHAR YENİ SEZONU NE ZAMAN? 2. sezonu ile dönüyor! Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.

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