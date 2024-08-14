Giriş Tarihi: 14.08.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
23:10
BAHAR YENİ SEZONU NE ZAMAN? 2. sezonu ile dönüyor! Show TV ekranı ile Bahar yeni sezon ne zaman başlıyor, hangi gün?
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar'ın yeni sezon tarihi araştırılıyor. Salı günleri seyircisi ile buluşan medikal, komedi ve dram türündeki dizinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak paylaşıyor. İlk sezon izleyicilerden tam not almayı başaran yapım son olarak 16. bölümü ile izleyici ile buluşmuş ve sezon finali vermişti. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Peki, Bahar yeni sezon ne zaman, yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte Bahar 2. sezon tarihi hakkında son gelişmeler...