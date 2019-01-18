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  • Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı akıl hastanesine gönderildi

'de eden zanlı akıl hastanesine gönderildi

Hayvanlara eziyet olaylarından, genellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sebebiyle haberdar oluyoruz. Son olayda, hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlayan işadamı kısa sürede belirlenerek gözaltına alındı.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 18.01.2019 18:00 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 18:02
Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı akıl hastanesine gönderildi

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı akıl hastanesine gönderildi

Gözaltına alındıktan sonra Kocasinan Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, şüpheli Hakan G.'nin akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

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Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı akıl hastanesine gönderildi

Hakan G. hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.

Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı akıl hastanesine gönderildi

'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi.

Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı akıl hastanesine gönderildi

Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, yedirmesine rağmen çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü.

Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı akıl hastanesine gönderildi

Acıyla inleyen kedi, bir ara dayaktan kurtulup pencereden kaçmaya çalıştı. Hakan G., kapalı olan pencerenin önünde sıkıştırdığı kediyi burada da defalarca sopayla vurdu.

Bahçelievler'de kediye işkence eden zanlı akıl hastanesine gönderildi

Çocuklardan birinin odaya girmesiyle dayağa ara veren Hakan G., çocuğu dışarı çıkarıp kapıyı kapatarak kediyi tekrar sopayla dövmeyi sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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