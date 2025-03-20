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Bahis baronunun korkutan yükselişi: Borç dolu yaşamdan göz kamaştıran servete: Eski sevgiliye 83 milyon aktardı
Giriş Tarihi: 20.03.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
07:31
Bahis baronunun korkutan yükselişi: Borç dolu yaşamdan göz kamaştıran servete: Eski sevgiliye 83 milyon aktardı
Kara para akladığı gerekçesiyle tutuklanan Flash TV'nin patronu Erkan Kork'un 2016 yılına kadar ekonomik durumunun çok kötü olduğu soruşturma dosyalarına girdi. 5 yıl sonra dev bir servetin üzerinde oturduğu belirlendi.