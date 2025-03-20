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Giriş Tarihi: 20.03.2025 07:29 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 07:31

Bahis baronunun korkutan yükselişi: Borç dolu yaşamdan göz kamaştıran servete: Eski sevgiliye 83 milyon aktardı

Kara para akladığı gerekçesiyle tutuklanan Flash TV'nin patronu Erkan Kork'un 2016 yılına kadar ekonomik durumunun çok kötü olduğu soruşturma dosyalarına girdi. 5 yıl sonra dev bir servetin üzerinde oturduğu belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Bahis baronunun korkutan yükselişi: Borç dolu yaşamdan göz kamaştıran servete: Eski sevgiliye 83 milyon aktardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis çetelerine karşı düzenlenen operasyonda aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bahis baronunun korkutan yükselişi: Borç dolu yaşamdan göz kamaştıran servete: Eski sevgiliye 83 milyon aktardı

Soruşturma kapsamında bahis paralarıyla 30 milyon dolara BankPozitif ve Flash TV'yi satın almakla suçlanan Kork'un gizli para trafiğinin yanı sıra yaşam hikayesi de ortaya saçıldı. SABAH 75 sayfalık iddianmenin detaylarını yazdı.

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Bahis baronunun korkutan yükselişi: Borç dolu yaşamdan göz kamaştıran servete: Eski sevgiliye 83 milyon aktardı

2 BİN LİRA BORÇLA SİTE KURDU

Erkan Kork'un 2016'da ekonomik durumu oldukça kötüydü ve o dönem bir televizyon kanalına Ramazan ayı için yemek programları yapıyordu.

Bahis baronunun korkutan yükselişi: Borç dolu yaşamdan göz kamaştıran servete: Eski sevgiliye 83 milyon aktardı

Bu vesileyle de yemek firması sahibi H. M. ile tanıştı. Ve onun sponsorluğunda en büyük hayali olan mobil bahis sitesini kurmak için görüşmeler yaptı.

Bahis baronunun korkutan yükselişi: Borç dolu yaşamdan göz kamaştıran servete: Eski sevgiliye 83 milyon aktardı

Kork aynı yıl 14 Temmuz günü H.M.'ye "Ortak sıkıştım, gönderince haber verir misin" mesaj gönderdi ve hesabına 2 bin lira geldi.