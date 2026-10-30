Bakan Ersoy müjdeyi duyurdu: Turizmde 51 milyar 278 milyon dolarlık rekor gelir!

DOKUZ AYDA 49 MİLYON 132 BİN ZİYARETÇİ

Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 23 milyon 374 bin ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk dokuz ayında ağırlanan toplam ziyaretçi sayısı 49 milyon 132 bin olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üç sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'ndan 5,70 milyon, Almanya'dan 5,17 milyon, Birleşik Krallık'tan ise 3,20 milyon ziyaretçi geldi.

Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi üçüncü çeyrekte 10,69 gece, ilk dokuz aylık dönemde ise 10,34 gece oldu.