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Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 27 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 27 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Giriş Tarihi: 27.05.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 20:20

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 27 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 27 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili bilgiler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla duyuruluyor. 2 yıldan fazla süredir pandemi oluşturan ve günümüzde etkisini giderek azaltan covid-19 pandemisine ilişkin en son veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün yapılan covid-19 test sonuçlarına göre 940 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 27 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm ayrıntılar.

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 27 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 27 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 27 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 27 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
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Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 27 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 27 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 27 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 27 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 27 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 27 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları
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