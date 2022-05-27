Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika açıklıyor! 27 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 27 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 27.05.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 20:20

Yurt ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili bilgiler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla duyuruluyor. 2 yıldan fazla süredir pandemi oluşturan ve günümüzde etkisini giderek azaltan covid-19 pandemisine ilişkin en son veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün yapılan covid-19 test sonuçlarına göre 940 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 27 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve tüm ayrıntılar.