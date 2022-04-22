Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURDU! 22 Nisan koronavirüs tablosu nasıl? 22 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

"22 Nisan vaka sayısı" bilgileri kamuoyu tarafından öğrenilmek isteniyor. Yurt ve dünyada etkilerini 2 yılı aşkın süredir devam ettiren covid-19 pandemisine ilişkin bilgiler "corona virüsü son dakika" haberleri aracılığıyla peş peşe gelmeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu ile bugünkü covid-19 testi sonuçlarına göre 2 bin 898 pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Nisan korona tablosu vaka vefat, iyileşen sayıları ve tüm bilgiler.