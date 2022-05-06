Haberler Yaşam Bakan Fahrettin Koca son dakika DUYURUYOR! 6 Mayıs koronavirüs tablosu nasıl? 6 Mayıs korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat sayıları

Giriş Tarihi: 06.05.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 19:10

"6 Mayıs vaka sayısı" bilgileri merak konusu oluyor. 2 yılı aşkın bir süredir yurt ve dünyadaki etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili güncel veriler "corona virüsü son dakika" başlıklı haberler aracılığıyla peş peşe kamuoyuna açıklanıyor. İlk vakadan bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün covid-19 testi yaptıranlar arasından bin 253 kişi alınan pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı son dakika 6 Mayıs korona tablosu vaka, vefat, iyileşen sayıları ve diğer tüm ayrıntılar.