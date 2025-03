"HATAY'IMIZI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK"

"Hatay sadece Hataylıların değil, aziz milletimizin tamamının yurdudur, Hatay bütün insanlığın ortak vatanıdır" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti: Hep birlikte Hatay'ımızı bir an olsun yalnız bırakmadık. Bir ayağımız daima burada oldu, kalbimiz her an Hataylı kardeşlerimizle birlikte attı. Hamdolsun bugün bahçemiz bahar gördü, çünkü iyi niyetli tohumlar ektik. Bu iyi niyetle ektiğimiz tohumlar yeşerdi, ağaç oldu. Bu mücadele bırakın bir şehrin mücadelesini birçok ülkenin yapamayacağı bir mücadeledir. 'Bu enkazın altında kalırlar' çığırkantlığıyla geçen süreçte biz 201 bin konutumuzu teslim ettik. Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümün teslimini tamamlamak için aynı anlayışla koşturuyoruz. 11 ilimizde yuvasına kavuşmayan tek bir anne, iş yerini açmayan tek bir baba, yüzü gülmeyen tek bir yavru bırakmayacağız. Bugüne kadar Hatay'da 46 bini aşkın yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2025 yılı sonuna kadar; toplam 153 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız.