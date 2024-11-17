Bakan Memişoğlu’ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması

Giriş Tarihi: 17.11.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024
17:49
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Neonatoloji Derneği tarafından '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı. İstanbul'da yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Bakan Memişoğlu, "Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır. Bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.