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Giriş Tarihi: 17.11.2024 17:49 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 17:49

Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Neonatoloji Derneği tarafından '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı. İstanbul'da yürütülen Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin açıklama yapan Bakan Memişoğlu, "Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır. Bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DHA
Bakan Memişoğlu’ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması

Türk Neonatoloji Derneği, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' nedeniyle Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin, dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ulaşılabilir, ücretsiz, üstelik de çok kaliteli ve bilgili sağlık çalışanları ve sağlık altyapısıyla dünyaya örnek olan sağlık hizmeti sunan bir ülkeyiz.

Bakan Memişoğlu’ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması

"TOPLAM DOĞUMUN YÜZDE 13'Ü PREMATÜRE"

2023 senesinde 958 bin doğumdan 123 bini 37 haftanın altında. Yani toplam doğumun yüzde 13'ü prematüre. Bunların içinden 28 haftanın altında olan, yani çok küçük dediğimiz prematürelerde, bunları yaşatma oranlarının yüzde 95'in üstünde olduğunu ve bunları sağlık sistemindeki özverili, çok başarılı hemşirelerimiz, hekimimiz ve altyapımızla, annelerin desteğiyle, ailelerin desteğiyle yaşattığımızı düşünürseniz bu dünya standartlarının üstünde bir başarı oranı" diye konuştu.

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Bakan Memişoğlu’ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması

"SAĞLIKTA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

Ardından sağlıkta şiddet olaylarına değinen Bakan Memişoğlu, "Sağlıkta şiddete anlam veremiyoruz ve üzülüyoruz. Onun için biz Sağlık Bakanlığı olarak hep şunu söylüyoruz; sağlıkta şiddete sıfır tolerans. Çünkü bizim sağlık çalışanlarımız, bizim hekimlerimiz, bizim hemşirelerimiz dünyanın en özverili ve en çalışkan insanları" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu’ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması

"ÇETELERLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Memişoğlu, 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasına ilişkin de "Özellikle son zamanlarda malum üzüntü verici yenidoğanla ilgili olaylar oldu. Burada özellikle bir şey ifade etmeyi istiyorum. Her meslek grubunda maalesef insani duygulardan nasibini almamış insanlar çıkabiliyor.

Bakan Memişoğlu’ndan Yenidoğan Çetesi açıklaması

Sağlık çalışanları arasında da bu çok az da olsa çıkabiliyor. Bizlerin görevi bu çürük elmaları, bu yanlış insanları ayıklamaktır. Bu tür çetelerle, bu tür yanlış davranışlar içinde olan insanlarla mücadelemizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu yolda bu kadar iyi sağlık hizmeti sunan, toplumu sağlıklı kılmak için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımızı bu tür çürük elmalarla birleştirmeyi ve eşleştirmeyi kabul etmiyoruz. Bunlarla mücadeleye devam ediyoruz. Bunu unutmamanızı istiyorum" diye konuştu.

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