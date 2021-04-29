Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavların ertelenmesi kararını alırken Başkan Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." İfadelerini kullanmış ancak net bir tarih vermemişti. Bu kapsamda vatandaşlar ertelenen ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Sorulara ait yanıtı araştırıyor. İşte sınavlara ilişkin tüm detaylar…