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Haberler Yaşam Bakan Ziya Selçuk “ilkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ne zaman?” sorularını yanıtladı! Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:48

Bakan “ilkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ne zaman?” sorularını yanıtladı! Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki sınavların erteleme kararının ardından "Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" soruları milyonlarca öğrenci ve velinin gündemine taşınmıştı. Sınavlarla ilgili soru işaretleri Bakanı 'un açıklamaları ardından netlik kazandı. Bakan Selçuk, okullarda lise sınavlarının yüzde 40'a yakın tamamlandığını ifade ederken ikinci dönemde tek sınavın düzenleneceğini duyurdu. Peki, ilkokul, lise ve ortaokullarda 2. sınavlar iptal mi, ne zaman? İşte gelen son dakika açıklamasına dair tüm detaylar…

Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? MEB Ziya Selçuk “ilkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ne zaman?” sorularını yanıtladı!

Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavların ertelenmesi kararını alırken Başkan Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." İfadelerini kullanmış ancak net bir tarih vermemişti. Bu kapsamda vatandaşlar ertelenen ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Sorulara ait yanıtı araştırıyor. İşte sınavlara ilişkin tüm detaylar…

Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? MEB Ziya Selçuk “ilkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ne zaman?” sorularını yanıtladı!

SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?

Başkan Erdoğan okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili şu sözleri söyledi;

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

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Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? MEB Ziya Selçuk “ilkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ne zaman?” sorularını yanıtladı!

MEB'den Basın Açıklaması Geldi;

Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır.

Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? MEB Ziya Selçuk “ilkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ne zaman?” sorularını yanıtladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni kararları duyurdu. Buna göre okullarda tüm sınavlar ertelendi. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi. MEB'den yapılan açıklamada sınavların 17 Mayıs tarihi sonrasına ertelendiği bildirildi. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacak.

Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? MEB Ziya Selçuk “ilkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar iptal mi, ne zaman?” sorularını yanıtladı!

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

'ndan sınavlar ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.Ancak açıklamada net bir tarih yer almadı.

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