Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları

Bakanlık, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti.

İNEK SÜTÜ, SUMAK, KIYMA...

Manda yoğurdunda inek sütü, sumakta boya, dana kıymada kanatlı eti gibi sahtecilikler ortaya çıktı.