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Haberler Yaşam Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:55

Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürünlere yenilerini eklendi. Listede manda yoğurdunda inek sütü, sumakta boya, dana kıymada kanatlı eti gibi sahtecilikler ortaya çıktı. Bakanlığın listesinde Antalya Kemer'deki bir otelin Adana kebabı da yer aldı. İşte detaylar...

Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk taklit-tağşiş listesini açıkladı. Yapılan açıklamayla yeni marka ve üreticiler listeye dahil edildi.

Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları

Bakanlık, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler ve taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri ifşa etti.

İNEK SÜTÜ, SUMAK, KIYMA...

Manda yoğurdunda inek sütü, sumakta boya, dana kıymada kanatlı eti gibi sahtecilikler ortaya çıktı.

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Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları

5 YILDIZLI OTELDE DE ÇIKTI

Bakanlığı yayınladığı listede Antalya Kemer'deki Imperial Sunland Otel'in Adana Kebap harcında (Dana eti) kanatlı eti olduğu ortaya çıktı.

İşte liste liste o ürünler:

Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları
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Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları
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