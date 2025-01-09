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Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:55
Bakanlık liste liste ifşa etti: Ünlü otel de var: İşte gıda sahtekarları
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürünlere yenilerini eklendi. Listede manda yoğurdunda inek sütü, sumakta boya, dana kıymada kanatlı eti gibi sahtecilikler ortaya çıktı. Bakanlığın listesinde Antalya Kemer'deki bir otelin Adana kebabı da yer aldı. İşte detaylar...