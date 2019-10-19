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  • Bakanlık tek tek tüm ürünleri yayınladı: Hileli ve taklit gıdalar! Domuz etinden at etine kadar...

Bakanlık tek tek tüm ürünleri yayınladı: Hileli ve taklit gıdalar! Domuz etinden at etine kadar...

ve uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaların neticesinde hileli gıdaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. Yayınlanan listede en çok dikkat çeken ürünler ise büyük market zincirlerinde de satılan bazı et ürünleri. İşte 2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan, alışveriş yaparken satın almamanız gereken hileli ürünler ve taklit gıdalar listesi…

Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 16:48
Bakanlık tek tek tüm ürünleri yayınladı: Hileli ve taklit gıdalar! Domuz etinden at etine kadar...

Geçtiğimiz yıl ve tarafından yayınlanan listesinin ardından Bakanlık taklit gıdalar ile ilgili yeni bir laboratuvar çalışması başlattı. Bu çalışma ile birlikte, 2012 yılından bu yana tespit edilen 1238 firmaya ait 2 binin üzerinde üründe tağşiş ya da taklit yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlık tarafından yapılan titiz çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı ve hileli ürünler listesi yayınlandı. Listede en çok dikkat çeken ürünler arasında domuz etinden üretilmiş sucuk, köfte harcı ve salam yer alıyor.

İşte marka marka hileli ürünler listesi...

Bakanlık tek tek tüm ürünleri yayınladı: Hileli ve taklit gıdalar! Domuz etinden at etine kadar...
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Bakanlık tek tek tüm ürünleri yayınladı: Hileli ve taklit gıdalar! Domuz etinden at etine kadar...
Bakanlık tek tek tüm ürünleri yayınladı: Hileli ve taklit gıdalar! Domuz etinden at etine kadar...
Bakanlık tek tek tüm ürünleri yayınladı: Hileli ve taklit gıdalar! Domuz etinden at etine kadar...
Bakanlık tek tek tüm ürünleri yayınladı: Hileli ve taklit gıdalar! Domuz etinden at etine kadar...
Bakanlık tek tek tüm ürünleri yayınladı: Hileli ve taklit gıdalar! Domuz etinden at etine kadar...
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