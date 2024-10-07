Balık ölümleri ve kirliliğe karşı 15 maddelik plan açıklandı: İzmir Körfezi’ne nefes olacak! Bakan Kurum talimat vermişti

BAKAN KURUM TALİMAT VERMİŞTİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirlilik yüzünden can çekişen İzmir Körfezi'nin kurtarılması için ilgili kurumlara talimat verip, İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulmasını sağlamıştı. Ardından bölgeye giden Bakan Kurum, 35 akademisyenden oluşan Bilim Kurulu'nun bilimsel veriler doğrultusunda Körfez'e nefes aldıracak adımları acil, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı olarak belirleyeceğini duyurmuştu.

Bakan Kurum'un ardından İzmir Körfezi Bilim Kurulu üyeleri, "İklim Değişikliği ve Modelleme Çözümleri Çalışma Grubu", "Atıksu Altyapısı ve Derelerin İyileştirilmesi Çalışma Grubu" ve "Deniz Ekosistemin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi Çalışma Grubu" olarak alanlara göre ayrılıp harekete geçti. 17 Eylül'de toplanan Bilim Kurulu üyeleri Körfez'de, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi ve derelerde incelemelerde bulundu.