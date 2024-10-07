Giriş Tarihi: 07.10.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
20:04
Balık ölümleri ve kirliliğe karşı 15 maddelik plan açıklandı: İzmir Körfezi'ne nefes olacak! Bakan Kurum talimat vermişti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu, İzmir körfezinin temizliği konusunda 15 maddelik 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı yayınladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları Ege Üniversitesi Rektörü Prof Doktor Necdet Budak, okudu. Bakan Yardımcısı Varank alınan kararların kente ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diledi.