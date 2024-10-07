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Giriş Tarihi: 07.10.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 20:04

Balık ölümleri ve kirliliğe karşı 15 maddelik plan açıklandı: İzmir Körfezi'ne nefes olacak! Bakan Kurum talimat vermişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu, İzmir körfezinin temizliği konusunda 15 maddelik 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı yayınladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararları Ege Üniversitesi Rektörü Prof Doktor Necdet Budak, okudu. Bakan Yardımcısı Varank alınan kararların kente ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diledi.

ERTAN GÜRCANER
Balık ölümleri ve kirliliğe karşı 15 maddelik plan açıklandı: İzmir Körfezi’ne nefes olacak! Bakan Kurum talimat vermişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu'nun hazırladığı "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı" açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yapması gereken acil ve kısa vadedeki uygulamalar 15 maddede anlatıldı.

Balık ölümleri ve kirliliğe karşı 15 maddelik plan açıklandı: İzmir Körfezi’ne nefes olacak! Bakan Kurum talimat vermişti

İlk etapta Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevzuata uygun işletilmesi sağlanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Yönetmeliği güncellenecek. Atık su arıtma tesislerinde bakım ve iyileştirme yapılacak, derelerde temizlik başlatılacak. Tüm atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar tespit edilecek, deşarjlar izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak. Körfez'de oksijeni artıracak yöntemler belirlenerek, dip çamuru temizliği için hazırlık yapılacak.

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Balık ölümleri ve kirliliğe karşı 15 maddelik plan açıklandı: İzmir Körfezi’ne nefes olacak! Bakan Kurum talimat vermişti

BAKAN KURUM TALİMAT VERMİŞTİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirlilik yüzünden can çekişen İzmir Körfezi'nin kurtarılması için ilgili kurumlara talimat verip, İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulmasını sağlamıştı. Ardından bölgeye giden Bakan Kurum, 35 akademisyenden oluşan Bilim Kurulu'nun bilimsel veriler doğrultusunda Körfez'e nefes aldıracak adımları acil, kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı olarak belirleyeceğini duyurmuştu.

Bakan Kurum'un ardından İzmir Körfezi Bilim Kurulu üyeleri, "İklim Değişikliği ve Modelleme Çözümleri Çalışma Grubu", "Atıksu Altyapısı ve Derelerin İyileştirilmesi Çalışma Grubu" ve "Deniz Ekosistemin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi Çalışma Grubu" olarak alanlara göre ayrılıp harekete geçti. 17 Eylül'de toplanan Bilim Kurulu üyeleri Körfez'de, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisi ve derelerde incelemelerde bulundu.

Balık ölümleri ve kirliliğe karşı 15 maddelik plan açıklandı: İzmir Körfezi’ne nefes olacak! Bakan Kurum talimat vermişti

BİLİM KURULU EYLEM PLANINI AÇIKLADI

Elde edilen veriler doğrultusunda ilk etapta 15 maddeden oluşan 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın başkanlığındaki toplantıda, Bilim Kurulu üyesi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak eylem planının maddelerini açıkladı.

Balık ölümleri ve kirliliğe karşı 15 maddelik plan açıklandı: İzmir Körfezi’ne nefes olacak! Bakan Kurum talimat vermişti

"ORTA VE UZUN VADELİ EYLEM PLANI DA HAZIRLANIYOR"

7'si acil, 8'i kısa vadede yapılacakları içiren 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluk alanlarına göre atması gereken adımlar tek tek sıralanarak, çözüm önerileri sunuldu. Bakanlık, hazırlık çalışmaları devam eden 'orta ve uzun vadeli eylem planını' da önümüzdeki aylarda açıklayacak.

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