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Haberler Yaşam BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 23:22

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Balıkesir deprem ile sarsıldı. Marmara Denizi merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Bu noktada az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 19 Temmuz 2024 Balıkesir, Bursa, Tekirdağ deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Balıkesir deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Balıkesir deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 7.18 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı İstanbul, Bursa, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Peki, az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 19 Temmuz 2024 Balıkesir depremi hakkında merak edilenler...

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BALIKESİR DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 19 Temmuz Cuma saat 22:26'da Marmara Denizi merkezli şiddetli bir deprem meydana geldi.

4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer: Marmara Denizi (Balıkesir)

Tarih:2024-07-19

Saat:22:26:09 TSİ

Derinlik: 7.18 km

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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