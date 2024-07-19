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BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
23:22
BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika deprem haberi: Balıkesir deprem ile sarsıldı. Marmara Denizi merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 7.18 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Bu noktada az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 19 Temmuz 2024 Balıkesir, Bursa, Tekirdağ deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...