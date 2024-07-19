BALIKESİR DEPREM SON DAKİKA || 19 Temmuz 2024 bugün AFAD ve Kandilli ile az önce Balıkesir’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Balıkesir deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Balıkesir deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 7.18 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı İstanbul, Bursa, Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Peki, az önce Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 19 Temmuz 2024 Balıkesir depremi hakkında merak edilenler...