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Haberler Yaşam Balıkesir'de kan donduran cinayet! 22 yaşındaki genç kız sevgilisinin kurbanı oldu!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 09:23

Balıkesir'de kan donduran cinayet! 22 yaşındaki genç kız sevgilisinin kurbanı oldu!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin, sevgilisi olduğu iddia edilen Burak İ. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

GÖKHAN DAĞLI
Balıkesir’de kan donduran cinayet! 22 yaşındaki genç kız sevgilisinin kurbanı oldu!

Balıkesir'in Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı Mevkii'nde, 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00 sularında dehşet verici bir cinayet meydana geldi. Bir sitenin 1. katındaki evin balkonunda, 26 yaşındaki Burak İ. ile sevgilisi olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., genç kızı bıçakla yaraladıktan sonra balkondan atlayarak kaçtı.

Balıkesir’de kan donduran cinayet! 22 yaşındaki genç kız sevgilisinin kurbanı oldu!

OLAY YERİNDE FECİ MANZARA

İhbar üzerine olay yerine hızla 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Göğüs ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dilruba Elif Çetin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, detaylı inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Balıkesir’de kan donduran cinayet! 22 yaşındaki genç kız sevgilisinin kurbanı oldu!

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Cinayet şüphelisi Burak İ., olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından araç içerisinde yakalandı. Olay yerine yakın bir noktada gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Polis, cinayetin nedenine dair detaylı soruşturma başlattı.

Balıkesir’de kan donduran cinayet! 22 yaşındaki genç kız sevgilisinin kurbanı oldu!

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zeytinli Mahallesi'nde yaşanan bu trajik olay, Erdek halkını derinden sarsarken, genç kızın ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Yetkililer, cinayetin ardındaki sebepleri ve olayın detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.