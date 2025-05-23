Balıkesir’de kan donduran cinayet! 22 yaşındaki genç kız sevgilisinin kurbanı oldu!

Balıkesir'in Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı Mevkii'nde, 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00 sularında dehşet verici bir cinayet meydana geldi. Bir sitenin 1. katındaki evin balkonunda, 26 yaşındaki Burak İ. ile sevgilisi olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., genç kızı bıçakla yaraladıktan sonra balkondan atlayarak kaçtı.

