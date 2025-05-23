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Balıkesir'de kan donduran cinayet! 22 yaşındaki genç kız sevgilisinin kurbanı oldu!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
09:23
Balıkesir'de kan donduran cinayet! 22 yaşındaki genç kız sevgilisinin kurbanı oldu!
Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin, sevgilisi olduğu iddia edilen Burak İ. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.