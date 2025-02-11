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Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
18:39
Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!
Balıkesir'de, patlayıcı fabrikasında meydana gelen, 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ve patlayıcı üretim müdürü Murad B. ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa için istenen cezalar belli oldu.