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Haberler Yaşam Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:39

Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!

Balıkesir'de, patlayıcı fabrikasında meydana gelen, 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ve patlayıcı üretim müdürü Murad B. ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa için istenen cezalar belli oldu.

DHA
Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!

Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, geçen yıl 24 Aralık'ta patlama oldu.

Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!

Patlamada Muhammet Ergin (35), Seçil Çapa (25), Seda Akın (36), Tuğba Demir (22), Elif Özgür (20), Tuba Sert (42), Müberra Sönmez (46), Selin Karanlıkoğlu (28), Çetin Karamüftüoğlu (39), Enes Kırmızı (29) ile Kimya Mühendisi Özlem Özçakır yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.

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Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!

Olaya ilişkin gözaltına alınan şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa tutuklandı, patlayıcı üretim müdürü Murad B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 8 sayfalık iddianame Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu, Murad B. ve Hulusi Yağız Aboumarsa iddianamede, sanık olarak yer aldı. Sanıklar hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her biri için birer kez tatbik edilmek üzere 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!

CESETLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DEFORMASYONA UĞRADI

İddianamede, olay mahalline intikal eden ekiplerin, incelemelere patlamamış kapsüllerin tahliyesinin ardından başlayabildiği belirtildi. İncelemelerde fabrikanın çatı ve duvarlarının yıkıldığı, makinelerin tamamen tahrip olduğu ve cesetlerin büyük ölçüde deformasyona uğradığı tespit edildiği vurgulandı.

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