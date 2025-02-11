Balıkesir’de meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında istenen cezalar belli oldu!

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 8 sayfalık iddianame Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu, Murad B. ve Hulusi Yağız Aboumarsa iddianamede, sanık olarak yer aldı. Sanıklar hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her biri için birer kez tatbik edilmek üzere 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.