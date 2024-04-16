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Balıkesir’in atlı profesörü: Üniversiteye böyle geliyor
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:32
Balıkesir’in atlı profesörü: Üniversiteye böyle geliyor
Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne geçici görevlendirme ile gelen Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz (46), kampüste ve çevredeki kırsal mahallerde atla gezmeye başlayınca 'atlı profesör' olarak nam saldı. Prof. Dr. Gündüz, amacının üniversite bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu'nu aktif hale getirmek ve at sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.