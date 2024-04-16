Balıkesir’in atlı profesörü: Üniversiteye böyle geliyor

'ATI GÖRÜNCE BÜYÜK BİR HEYECANA KAPILIYORLAR'

Üniversitenin merkez kampüsüne Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne atla gittiğini de belirten Prof. Dr. Can Gündüz, "Kampüsle çiftlik arasındaki mesafeyi genellikle atlarla sağlamaktayım. Buradaki amacım; atları ulaşım aracı olarak kullanmaktan ziyade geçtiğimiz köylerdeki insanlara at sevgisi aşılayabilmek, küçük kardeşlerimizin hayallerine bir nebze de olsa dokunabilmek ve aynı zamanda geçmişte atlarla ilgili hatıraları bulunan büyüklerimizin de anılarını yad edebilmek.