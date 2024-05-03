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Banka hesabına gelen para başını yaktı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:29
Banka hesabına gelen para başını yaktı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak
Konya'da 45 yaşındaki Mustafa Ergin, arkadaşının 'benim hesabımda bloke var gelen parayı senin hesabından çekelim' sözüne inandı. Arkadaşının hesabından tam 6 kez kara para aklama işlemi yapması sonucu hakkında soruşturma başlatılan Ergin, hayatının şokunu yaşadı. 10 yıl hapis cezası istenen Ergin, herkesi uyardı: Arkadaş da olsa inanmayın!