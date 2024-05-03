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Haberler Yaşam Banka hesabına gelen para başını yaktı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:29

Banka hesabına gelen para başını yaktı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak

Konya'da 45 yaşındaki Mustafa Ergin, arkadaşının 'benim hesabımda bloke var gelen parayı senin hesabından çekelim' sözüne inandı. Arkadaşının hesabından tam 6 kez kara para aklama işlemi yapması sonucu hakkında soruşturma başlatılan Ergin, hayatının şokunu yaşadı. 10 yıl hapis cezası istenen Ergin, herkesi uyardı: Arkadaş da olsa inanmayın!

İHA
Banka hesabına gelen para başını yaktı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerindeki dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün arttı. Şoke eden olayın adresi ise bu kez Konya'ydı. Sosyal medya platformları ile illegal kumar ya da bahis üzerinden para aklamak isteyen dolandırıcılar, 'Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın' paylaşımları ile vatandaşların ilgisini çekmeye çalıştı.

Banka hesabına gelen para başını yaktı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak

ÇAY OCAĞINDA ÇALIŞIRKEN...

Konya'da çay ocağında çalışan 45 yaşındaki Mustafa Ergin, yanına sürekli gelen arkadaşının 'Benim hesabımda bloke var gelen parayı senin hesabından çekelim' teklifini geri çevirmedi. Bunun üzerine arkadaşı Mustafa Ergin'in hesabından belirli günlerde 6 sefer kara para aktarımı yaptı.

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Banka hesabına gelen para başını yaktı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak

DOLANDIRICILIK AĞINA DÜŞTÜ

ATM'den parayı çekip arkadaşına veren Ergin'e arkadaşı 1 paket sigara parasını hediye olarak verdi. 'Banka hesabı kiralama' olarak bilinen dolandırıcılık ağına düşen Ergin hakkında hesabına gelen 6 işlem için 6 suç dosyası açıldı. 8 ay hapse giren Mustafa Ergin, şimdi ise diğer dosyalardan 10 yıl hapis cezası bekliyor.

Banka hesabına gelen para başını yaktı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak

HERKESİ UYARDI: KESİNLİKLE İNANMASINLAR
Dolandırıcıların trend yöntemi olan IBAN üzerinden para aklama yöntemi ağına takılan ve olayı anlatan 3 çocuk babası Mustafa Ergin, "Ben bir çay ocağında çalışıyordum. Devamlı oturduğum bir arkadaşım yanıma geldi. Benden IBAN numaramı istedi. Ben de ona para gelecek diye IBAN numarasını verdim. Onun banka hesapları blokeli olduğu için ben de tamam dedim, verdim. IBAN numarasını verdikten bir saat falan sonra beni aradı, hesabına gelen parayı istedi. Gelen parasını ben de ATM'den çektim kendisine teslim ettim. Kimsenin bu konularla ilgilenmesini istemiyorum ve bu iyi bir şey değil. Arkadaş olsun veya kim olursa olsun kimseye verilmesini istemiyorum. Mağdurum ben. Bu durumdan dolayı toplam yattığım günlerimi saymak istemiyorum, anlatılacak bir konu değil. IBAN numarasına para gelecek diyerek isteyenlere kesinlikle inanmasınlar" dedi.

Banka hesabına gelen para başını yaktı: Dolandırıcılardan inanılmaz tuzak

"10 SENENİN ÜZERİNDE YATACAĞIM"

Kendisinin bu işlemlerin ardından şu anda 10 senenin üzerine hapis cezası beklediğini anlatan Ergin, "Ben bedel karşılığı almadım. Hesabıma para geldi emanetini verdim. ATM'ye gittiğim için de bana bir sigara parası verdi. Başka türlü verdiği bir şey olmadı. Ben de zaten bir şey beklemiyordum. Ama o arkadaşın internet dolandırıcılığı gibi şeylerle uğraştığını bilmiyordum. Ben insanlık olarak verdim, başka türlü bir niyetim yoktu. Benim toplam 6 tane dosyam var. Her bir dosyadan 3 yıl 4 ay ceza aldım. Toplam cezaevinde 8 ay yattım. Yani bunu ileride istinafta olan dosyalarım da var, bu dosyalarda patlama olduğu zaman en aşağı 10 senenin üzerinde yatacağım bir olay var. Kimsenin yaklaşmasını istemem, uzak durmasını istiyorum. Mağdurum, işsizim, çocuklarım var, bana yardımcı olunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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