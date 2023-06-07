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Haberler Yaşam Bankacı Müjgan’dan inanılmaz plan: İnönü'nün yeğenini böyle tokatlamış!
Giriş Tarihi: 07.06.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 10:55

Bankacı Müjgan’dan inanılmaz plan: İnönü'nün yeğenini böyle tokatlamış!

Ralli dünyasına kanca atan emekli bankacı Müjgan D.'nin borsada aylık yüzde 10 kar vaadiyle 100'den fazla kişiye yaklaşık 800 milyon lira dolandırdığı 'özel fon' vurgununda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dolandırılan isimlerden Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Sohtorik SABAH'a konuştu. Sohtorik, "Bugün değeri 20 milyon olan villamı sattırdı. 6 yılda 6 milyon lira kaptırdım. Paramı geri isteyince 'Siz zaten paralarınızı aldınız. Verecek hiçbir şeyim yok' dedi" ifadelerini kullandı. Emekli bankacının dolandırdığı kişiler arasında depremzedelerin de bulunduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Bankacı Müjgan’dan inanılmaz plan: İnönü’nün yeğenini böyle tokatlamış!

Ralli dünyasını, borsada aylık yüzde 10 kar vaadiyle özel bir fon oluşturduğunu iddia ederek yaklaşık 800 milyon lira dolandıran emekli bankacı Müjgan D.'nin mağdur ettiği isimler arasında bulunan eski başbakan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Sohtorik SABAH'a konuştu.

Bankacı Müjgan’dan inanılmaz plan: İnönü’nün yeğenini böyle tokatlamış!

Profesyonel rallici Sohtorik, Müjgan D.'nin eşi Cevdet D.'nin ralli sporlarıyla ilgilendiğini ve emekli bankacının eşi vasıtasıyla kendisine ulaştığını söyledi. 6 yılda yaklaşık 6 milyon lira kaptıran Sohtorik, Müjgan D.'nin zorlamasıyla bugün yaklaşık 20 milyon lira değeri olan İstanbul Akfırat'ta bulunan havuzlu lüks villasını bile sattığını dile getirdi.

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Bankacı Müjgan’dan inanılmaz plan: İnönü’nün yeğenini böyle tokatlamış!

6 YILDA 6 MİLYON KAPTIRDI
6 sene önce kendi şirketine gelen karı kocanın ellerinde bilgisayar ve çantalarla geldiğini, borsada yatırım yapması gerektiği yönünde kendisini ikna ettiğini söyleyen Sohtorik, "Borsada kaybetmek yok. Borsada ancak zaman kaybedersin. Her zaman para kazanırsın' dediler. 3-5 tane bilgisayar açıp bana her gün yaptıkları alım satımların ekran resimlerini gösterdiler. Bana aylık yüzde 6-7 ödeme yapıyorlardı. İlk etapta 400 bin lirayla girdim. En son 6 milyon liralık bir param bulunuyordu. Ödemeleri hiç aksatmamışlardı " dedi.

Bankacı Müjgan’dan inanılmaz plan: İnönü’nün yeğenini böyle tokatlamış!

"SİZ ZATEN PARALARINIZI ALDINIZ"
Kendisine teknesini de satması yönünde telkinde bulunduğunu ancak satmadığını aktaran Sohtorik, "Benim adımı vererek, 'Ben Burak Sohtorik'le çalışıyorum' diyerek müşteri toplamış.

Bankacı Müjgan’dan inanılmaz plan: İnönü’nün yeğenini böyle tokatlamış!

En son paramı almak istediğimde zorluk çıkardı. 'Siz zaten paralarınızı aldınız. Verecek hiçbir şeyim yok' dedi. Bizim halimiz vaktimiz yerinde ama çok sayıda mağdura zorla kredi çektirip yatırım yapmasını sağlamış. Çok sayıda kişinin kredibilitesi düşecek" diye konuştu.

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