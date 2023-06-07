Bankacı Müjgan’dan inanılmaz plan: İnönü’nün yeğenini böyle tokatlamış!

6 YILDA 6 MİLYON KAPTIRDI

6 sene önce kendi şirketine gelen karı kocanın ellerinde bilgisayar ve çantalarla geldiğini, borsada yatırım yapması gerektiği yönünde kendisini ikna ettiğini söyleyen Sohtorik, "Borsada kaybetmek yok. Borsada ancak zaman kaybedersin. Her zaman para kazanırsın' dediler. 3-5 tane bilgisayar açıp bana her gün yaptıkları alım satımların ekran resimlerini gösterdiler. Bana aylık yüzde 6-7 ödeme yapıyorlardı. İlk etapta 400 bin lirayla girdim. En son 6 milyon liralık bir param bulunuyordu. Ödemeleri hiç aksatmamışlardı " dedi.