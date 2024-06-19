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Bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi? Bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
14:52
Bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi? Bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?
Bankada işi olan ve bayram sonrasına erteleyen vatandaşlar bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi sorusuyla tatilin ne zaman biteceğini araştırıyor. Bilindiği üzere kamuda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu ilan edilmişti. Özel sektörde de bazı kurumlarda benzer durum geçerli olduğundan bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi gibi sorular araştırma konusu halini aldı. Peki, bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?