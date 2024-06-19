Bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi? Bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?

Kurban Bayramı tatili sebebiyle bankadaki işlerini erteleyen vatandaşlar bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi sorgulamalarıyla banka şubelerinin normal işleyişine ne zaman döneceğini araştırıyor. Banka şubelerinde ödeme, yatırım, hesap ya da kredi işlemleri olan vatandaşlar bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı, ne zaman açılacak sorularıyla son açıklamaları takip ediyor. İşte bankaların açılacağı tarih.