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Haberler Yaşam Bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi? Bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 14:52

Bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi? Bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?

Bankada işi olan ve bayram sonrasına erteleyen vatandaşlar bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi sorusuyla tatilin ne zaman biteceğini araştırıyor. Bilindiği üzere kamuda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğu ilan edilmişti. Özel sektörde de bazı kurumlarda benzer durum geçerli olduğundan bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi gibi sorular araştırma konusu halini aldı. Peki, bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?

Bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi? Bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?

Kurban Bayramı tatili sebebiyle bankadaki işlerini erteleyen vatandaşlar bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi sorgulamalarıyla banka şubelerinin normal işleyişine ne zaman döneceğini araştırıyor. Banka şubelerinde ödeme, yatırım, hesap ya da kredi işlemleri olan vatandaşlar bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı, ne zaman açılacak sorularıyla son açıklamaları takip ediyor. İşte bankaların açılacağı tarih.

Bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi? Bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bayram tatili kamu çalışanları için 9 gün olarak açıklanmıştı. Kamu bankaları dışındaki bankaların bayramdan sonraki 20-21 Haziran günlerinde açık olması bekleniyor.

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Bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi? Bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

20 Haziran (Perşembe) ve 21 Haziran (Cuma) tarihlerinde banka işlemleri yapılabilecek. Özel bankalar Perşembe gününden itibaren çalışmaya başlayacak. Öte yandan tüm bankalar 24 Haziran günü çalışmalarına devam edecek.

Bankalar ne zaman açılıyor, yarın tatil mi? Bayramdan sonra 20-21 Haziran Perşembe ve Cuma günü bankalar açık mı?

YARIN EFT - HAVALE İŞLEMİ YAPILACAK MI?

Bayram tatili boyunca yapılan EFT ve havale işlemleri, tatilin bitiminden sonraki ilk iş günü işleme alınır. FAST işlemleri ise anında hesaba geçer.

Yarın yapılan EFT ve havale işlemleri ise direkt olarak hesaba geçecek.

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