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Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:05

Bank'ta çifte cinayet sonrası pes dedirten savunma: Kalktığım sırada bana küfretti...

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, tren istasyonunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İşten çıkıp dinlenmek için istasyondaki banka oturan Azat Tabağ ile karşı bankta oturan Murat ve Ahmet Eren Doğu kardeşler arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

DHA
Bank’ta çifte cinayet sonrası pes dedirten savunma: Kalktığım sırada bana küfretti...

Adana'da iddiaya göre kendisine küfür eden Murat Doğu (17) ile kardeşi Ahmet Eren Doğu'yu (16) bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Azat Tabağ (24), "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim. Öldürme amacım yoktu. Arbede sırasında bıçağı rastgele salladım. Olaydan sonra bıçağı çalılığa attıktan sonra kaçtım" dediği öğrenildi. Ağabey ile kardeşi toprağa verilirken katil zanlısının sorgusu sürüyor.

Bank’ta çifte cinayet sonrası pes dedirten savunma: Kalktığım sırada bana küfretti...

KÜFÜR EDİLDİ İDDİASI

Olay, 3 Mart'ta Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kiremithane Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İşten çıkan Azat Tabağ, dinlenmek için tren istasyonundaki banka oturdu. Bir süre sonra evine gitmek için yürüyen Tabağ, karşı bankta oturan Murat ile Ahmet Eren Doğu ile göz göze gelince aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre, Doğu kardeşlerin küfür etmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabağ, çıkan arbedede cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı.

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Bank’ta çifte cinayet sonrası pes dedirten savunma: Kalktığım sırada bana küfretti...

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA…

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler kanlar içinde kalırken, Tabağ ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan iki kardeş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ara sokaklarda bir süre yürüyen cinayet şüphelisi, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, teslim oldu.

Bank’ta çifte cinayet sonrası pes dedirten savunma: Kalktığım sırada bana küfretti...

"ORUÇLUYDUM"

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınan Doğu kardeşlerin cenazeleri ise Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayet şüphelisi Tabağ, sorgusunda, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim.

Bank’ta çifte cinayet sonrası pes dedirten savunma: Kalktığım sırada bana küfretti...

Öldürme amacım yoktu. Arbede sırasında bıçağı rastgele salladım. Olaydan sonra bıçağı çalılığa attıktan sonra kaçtım" dedi. Tabağ'ın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.