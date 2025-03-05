Bank’ta çifte cinayet sonrası pes dedirten savunma: Kalktığım sırada bana küfretti...

Adana'da iddiaya göre kendisine küfür eden Murat Doğu (17) ile kardeşi Ahmet Eren Doğu'yu (16) bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Azat Tabağ (24), "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim. Öldürme amacım yoktu. Arbede sırasında bıçağı rastgele salladım. Olaydan sonra bıçağı çalılığa attıktan sonra kaçtım" dediği öğrenildi. Ağabey ile kardeşi toprağa verilirken katil zanlısının sorgusu sürüyor.