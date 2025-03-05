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Bank'ta çifte cinayet sonrası pes dedirten savunma: Kalktığım sırada bana küfretti...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:05
Bank'ta çifte cinayet sonrası pes dedirten savunma: Kalktığım sırada bana küfretti...
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, tren istasyonunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İşten çıkıp dinlenmek için istasyondaki banka oturan Azat Tabağ ile karşı bankta oturan Murat ve Ahmet Eren Doğu kardeşler arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.