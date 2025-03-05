Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet’in acı sonu! Hiç alakası yokken...

BANKTA OTURDUĞU SIRADA...

Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp, Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti.