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Haberler Yaşam Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet'in acı sonu! Hiç alakası yokken...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 10:42

Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet'in acı sonu! Hiç alakası yokken...

Korkunç olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. İki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu 19 yaşındaki Mehmet Nasır Arpay, hayatını kaybetti.

DHA
Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet’in acı sonu! Hiç alakası yokken...

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Özcanlar Camisi önünde meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen Cahit. P ve Serkan. Ö ile Mehmet Can U. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet’in acı sonu! Hiç alakası yokken...

BANKTA OTURDUĞU SIRADA...

Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp, Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti.

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Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet’in acı sonu! Hiç alakası yokken...

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Arpay kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nazır Arpay, kurtarılamadı.

Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet’in acı sonu! Hiç alakası yokken...

MERADA SAKLANIYORDU!

Arpay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı.

Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet’in acı sonu! Hiç alakası yokken...

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.