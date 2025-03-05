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Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet'in acı sonu! Hiç alakası yokken...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
10:42
Bankta otururken gelen ölüm! Down sendromlu Mehmet'in acı sonu! Hiç alakası yokken...
Korkunç olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşandı. İki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen sebeplerden ötürü çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu 19 yaşındaki Mehmet Nasır Arpay, hayatını kaybetti.