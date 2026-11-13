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Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 11:34
Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?
Türkiye genelinde baraj doluluk oranları, sonbahar yağışlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Yaz aylarında su seviyelerinde yaşanan düşüşün ardından büyükşehirlerdeki barajların son durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok kentte su rezervleri yakından takip edilirken, belediyelerin ve ilgili su idarelerinin açıkladığı veriler dikkat çekiyor.