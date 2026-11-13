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Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 11:34

Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

Türkiye genelinde baraj doluluk oranları, sonbahar yağışlarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Yaz aylarında su seviyelerinde yaşanan düşüşün ardından büyükşehirlerdeki barajların son durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok kentte su rezervleri yakından takip edilirken, belediyelerin ve ilgili su idarelerinin açıkladığı veriler dikkat çekiyor.

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Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

Barajlardaki su seviyeleri, son yağışların ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde su kaynaklarının durumu yakından takip edilirken, bazı şehirlerdeki değişimler dikkat çekti. Kentlerin su ihtiyacını karşılayan barajlarda son durum, önümüzdeki dönem için de önem taşıyor.

Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 13 Kasım 2026 tarihli verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 61,13 olarak kaydedildi.

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Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul barajlarının doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli %81,73
  • Darlık %91,76
  • Elmalı %67,42
  • Terkos %52,33
  • Alibey %77,59
  • Büyükçekmece %41,35
  • Sazlıdere %43,59
  • Istrancalar %63,02
  • Kazandere %11,10
  • Pabuçdere %6,97
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

Ankara'da barajlardaki su miktarı da yakından takip ediliyor. ASKİ'nin erişilebilen son verilerinde 13 Kasım 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 35,88, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28,41 olarak açıklandı.

Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

Ankara barajlarının doluluk oranları şöyle:

  • Akyar Barajı: %35,08
  • Çamlıdere Barajı: %32,28
  • Çubuk 2 Barajı: %49,46
  • Eğrekkaya Barajı: %57,48
  • Kargalı Barajı: %9,41
  • Kavşakkaya Barajı: %39,99
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %50,73
  • Peçenek Barajı: %25,97
  • Türkşerefli Barajı: %11,66
Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM

İzmir'de 13 Kasım 2026 tarihli İZSU verileri, barajlar arasındaki doluluk farkını ortaya koydu. Özellikle kentin önemli su kaynaklarından Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 40,84 olarak ölçüldü.

Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

İzmir'deki barajların aktif doluluk oranları şöyle:

  • Tahtalı %40,84
  • Balçova %36,43
  • Ürkmez %63,61
  • Gördes %27,62
  • Alaçatı Kutlu Aktaş %52,24

Veriler İZSU'nun 13 Kasım tarihli resmî baraj su durumu tablosundan alınmıştır.

Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Bursa'da barajların doluluk oranı son ölçümlerde yüzde 71,4 seviyesine yükseldi. BUSKİ'nin 12 Kasım 2026 tarihli verilerine göre kentteki barajların doluluk oranı bir önceki ölçüme kıyasla 0,3 puan arttı.

Bursa'daki son ölçüm, büyükşehirler arasında dikkat çeken seviyelerden biri oldu.

Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

TÜRKİYE GENELİNDE BARAJLARIN DOLULUK ORANI NE KADAR?

DSİ'nin son verilerine göre Türkiye genelindeki içme suyu barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 52,1 olarak kaydedildi. Bir haftalık süreçte yaklaşık 1 puanlık artış yaşandı.

Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

Diğer büyükşehirlerde baraj doluluk oranları

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra diğer kentlerdeki su rezervleri de merak ediliyor. 12 Kasım 2026 tarihli son erişilebilir ölçümlere göre bazı büyükşehirlerdeki doluluk oranları şöyle:

Kocaeli %72,5

Sakarya %82,6

Samsun %65,6

Gaziantep %53,0

Konya %45,5

Antalya %32,9

Mersin %53,8

Hatay %59,0

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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