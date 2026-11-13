Baraj doluluk oranları 13 Kasım 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda doluluk oranı yüzde kaç?

Diğer büyükşehirlerde baraj doluluk oranları

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın yanı sıra diğer kentlerdeki su rezervleri de merak ediliyor. 12 Kasım 2026 tarihli son erişilebilir ölçümlere göre bazı büyükşehirlerdeki doluluk oranları şöyle:

Kocaeli %72,5

Sakarya %82,6

Samsun %65,6

Gaziantep %53,0

Konya %45,5

Antalya %32,9

Mersin %53,8

Hatay %59,0