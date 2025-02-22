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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI: 21 Şubat İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 00:28 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 00:28

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 21 Şubat İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

Son günlerde megakenti etkisi altına alan yoğun kar yağışlarının ardından barajlardaki su seviyeleri İSKİ verileriyle takip ediliyor. Uzun süredir azalan su miktarı endişe yaratırken, son yağışlarla birlikte gözler güncel doluluk oranlarına çevrildi. Alibey, Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli barajlarındaki su seviyeleri yakından inceleniyor. İşte, İstanbul'daki baraj doluluk oranları

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 21 Şubat İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

İstanbul'daki barajların doluluk seviyeleri İSKİ verileriyle takip ediliyor. Son günlerde kenti etkisi altına alan yağışların ardından su oranlarında yaşanan yükseliş göze çarpıyor. İşte, İstanbul barajlarındaki güncel durum…

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 21 Şubat İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranları etkili olan karla karışık yağmur sonrası izlenmeye başladı. 21 Şubat itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 70,05 dolu.

İşte, güncel veriler:

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BARAJ DOLULUK ORANLARI: 21 Şubat İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Alibey: 58,46

Büyükçekmece: 67,58

Darlık: 66,24

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 21 Şubat İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

Elmalı: 90,79

Istrancalar: 97,64

Kazandere: 78,42

BARAJ DOLULUK ORANLARI: 21 Şubat İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?

Pabuçdere: 76,07

Sazlıdere: 53,11

Terkos: 73,17

Ömerli: 75,41

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