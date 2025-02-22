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BARAJ DOLULUK ORANLARI: 21 Şubat İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
00:28
BARAJ DOLULUK ORANLARI: 21 Şubat İSKİ verileriyle su seviyesi yükseldi mi, son durum ne?
Son günlerde megakenti etkisi altına alan yoğun kar yağışlarının ardından barajlardaki su seviyeleri İSKİ verileriyle takip ediliyor. Uzun süredir azalan su miktarı endişe yaratırken, son yağışlarla birlikte gözler güncel doluluk oranlarına çevrildi. Alibey, Büyükçekmece, Terkos ve Ömerli barajlarındaki su seviyeleri yakından inceleniyor. İşte, İstanbul'daki baraj doluluk oranları