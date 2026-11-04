Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 54,17 olarak ölçüldü. Bir önceki ölçümde yüzde 53,71 olan oran, böylece yaklaşık 0,46 puan yükseldi.



