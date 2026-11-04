Haberler
Galeri
Yaşam
Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 04.11.2026 07:15
Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Türkiye'nin büyükşehirlerinde baraj doluluk oranları, sonbahar yağışlarıyla birlikte yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yaşayan vatandaşlar, içme suyu kaynaklarının son durumunu merak ederken gözler İSKİ, ASKİ ve BUSKİ tarafından paylaşılan verilere çevrildi. 4 Kasım 2026 itibarıyla açıklanan son ölçümler, üç şehirdeki su seviyelerine ilişkin önemli bilgiler ortaya koydu.