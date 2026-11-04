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Giriş Tarihi: 04.11.2026 07:15

Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Türkiye'nin büyükşehirlerinde baraj doluluk oranları, sonbahar yağışlarıyla birlikte yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'da yaşayan vatandaşlar, içme suyu kaynaklarının son durumunu merak ederken gözler İSKİ, ASKİ ve BUSKİ tarafından paylaşılan verilere çevrildi. 4 Kasım 2026 itibarıyla açıklanan son ölçümler, üç şehirdeki su seviyelerine ilişkin önemli bilgiler ortaya koydu.

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Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 54 seviyesini aşarken Bursa'da bu oran yüzde 68 civarında ölçüldü. Ankara'da ise son açıklanan verilerde doluluk oranı farklı tarihlerdeki ölçümlere göre değişiklik gösterdi. İşte İstanbul, Ankara ve Bursa barajlarında son durum ve il il doluluk oranları...

Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 54,17 olarak ölçüldü. Bir önceki ölçümde yüzde 53,71 olan oran, böylece yaklaşık 0,46 puan yükseldi.


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Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları şöyle:

- Ömerli: %78,35
- Darlık: %90,23
- Elmalı: %65,79
- Terkos: %39,69
- Alibey: %70,87
- Büyükçekmece: %32,36
- Sazlıdere: %33,86
- Istrancalar: %61,25
- Kazandere: %4,05
- Pabuçdere: %2,96

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Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre başkentte barajların toplam doluluk oranı son açıklanan ölçümlerde yüzde 36,32 seviyesinde bulunuyor. 31 Ekim 2026 tarihli ölçümde aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 29,01 olarak kaydedildi.

Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Ankara barajlarının doluluk oranları:

- Akyar Barajı: %37,57
- Çamlıdere Barajı: %32,73
- Çubuk 2 Barajı: %49,42
- Eğrekkaya Barajı: %58,32
- Kargalı Barajı: %9,78
- Kavşakkaya Barajı: %40,51
- Kesikköprü Barajı: %100
- Kurtboğazı Barajı: %49,49
- Peçenek Barajı: %27,26
- Türkşerefli Barajı: %11,66

Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Bursa'da BUSKİ tarafından yayımlanan son verilere göre barajların doluluk oranı yüzde 68,08 olarak açıklandı.

Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON AÇIKLANAN BARAJ DOLULUK ORANLARI

Şehir

Doluluk oranı

Son veri tarihi

İstanbul

%54,17

3 Kasım

Ankara

%36,42

31 Ekim

Bursa

%68,1

3 Kasım
Baraj doluluk oranları 4 Kasım 2026: Ankara, Bursa ve İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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