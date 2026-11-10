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Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 10.11.2026 07:14
Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?
Türkiye genelinde barajlardaki su seviyeleri, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere büyükşehirlerde barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 10 Kasım 2026 itibarıyla açıklanan son verilerde kentler arasında dikkat çeken farklar bulunuyor.