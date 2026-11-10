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Giriş Tarihi: 10.11.2026 07:14

Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

Türkiye genelinde barajlardaki su seviyeleri, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden gündeme geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere büyükşehirlerde barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 10 Kasım 2026 itibarıyla açıklanan son verilerde kentler arasında dikkat çeken farklar bulunuyor.

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Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

Barajlardaki son tablo, özellikle büyükşehirlerde su kaynaklarının durumunu yeniden gündeme taşıdı. Yağışların etkisiyle bazı kentlerde hareketlilik yaşanırken, bazı bölgelerde ise baraj seviyelerindeki değişim dikkat çekti. Son veriler, önümüzdeki dönemde su kaynaklarının nasıl bir seyir izleyeceği açısından da yakından takip ediliyor.

Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

TÜRKİYE GENELİNDE BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 51,6

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yayımlanan Türkiye geneli baraj doluluk verilerine göre, 9 Kasım 2026 itibarıyla içme suyu barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 51,6 olarak kaydedildi.

Bir önceki haftaya göre 1,2 puanlık artış yaşandığı bildirildi. Böylece Türkiye genelindeki içme suyu barajlarında doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin üzerinde seyretti.

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Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İSKİ'nin 9 Kasım tarihli son verilerine göre İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 61,91 oldu. 8 Kasım'da yüzde 61,96 olan oran, son ölçümde çok sınırlı bir gerileme gösterdi. Kentte yaklaşık 537 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Yeşil Haber

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Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

İstanbul'da baraj bazında en yüksek doluluk Darlık Barajı'nda yüzde 94,63, Ömerli'de yüzde 82,95 ve Istrancalar'da yüzde 84,65 olarak ölçüldü.

En düşük oranlar ise Pabuçdere'de yüzde 7,83, Kazandere'de yüzde 12,27 seviyesinde kaldı

Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

ANKARA'DA DOLULUK YÜZDE KAÇ?

Ankara'da 9 Kasım tarihli güncel veri derlemelerinde toplam doluluk yüzde 36.08 seviyesinde gösterilirken, aktif doluluk yüzde 28.64 seviyelerinde gösteriliyor.

Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

ASKİ'nin yayımladığı baraj bazlı verilerde Kesikköprü yüzde 100 seviyesine ulaşırken, Kargalı ve Türkşerefli gibi bazı barajlarda doluluk oranları oldukça düşük seviyelerde bulunuyor.

Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

İZMİR'DE BARAJLARIN SEVİYESİ

İzmir'de 9 Kasım itibarıyla beş baraj üzerinden hesaplanan aktif doluluk oranı yüzde 48.47 olarak kaydedildi.

Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

Kentte en yüksek aktif doluluk Ürkmez Barajı'nda yüzde 97,55, Balçova Barajı'nda ise yüzde 88,11 olarak ölçüldü. Gördes Barajı yüzde 40, 57 ile en düşük seviyedeki kaynaklardan biri oldu.

Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANI

Bursa'da 9 Kasım verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde 70,58 seviyesinde bulunuyor. Böylece İstanbul, Ankara ve İzmir'le karşılaştırıldığında Bursa'daki su seviyesi daha yüksek bir noktada seyrediyor.

Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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