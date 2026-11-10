Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... 10 Kasım barajlarda doluluk yüzde kaç oldu?

Barajlardaki son tablo, özellikle büyükşehirlerde su kaynaklarının durumunu yeniden gündeme taşıdı. Yağışların etkisiyle bazı kentlerde hareketlilik yaşanırken, bazı bölgelerde ise baraj seviyelerindeki değişim dikkat çekti. Son veriler, önümüzdeki dönemde su kaynaklarının nasıl bir seyir izleyeceği açısından da yakından takip ediliyor.