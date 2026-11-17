Barajlardaki doluluk oranları, şehirlerin içme ve kullanma suyu rezervleri açısından önemli göstergeler arasında yer alıyor. Yağış miktarı, sıcaklık, buharlaşma, nüfus yoğunluğu ve günlük su tüketimi barajlardaki seviyeleri doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle yalnızca genel doluluk oranına değil, barajların kullanılabilir su miktarına ve günler içindeki değişimine de bakılması gerekiyor. Özellikle yağışların azaldığı dönemlerde su tasarrufu büyük önem taşıyor.