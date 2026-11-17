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Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir. Bursa... 17 Kasım 2026 güncel veriler
Giriş Tarihi: 17.11.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 11:02
Baraj doluluk oranları değişti! İstanbul, Ankara, İzmir. Bursa... 17 Kasım 2026 güncel veriler
Türkiye genelinde barajlardaki su seviyeleri yakından takip edilirken büyükşehirlerin güncel doluluk oranları da yeniden gündeme geldi. Yağışlar, mevsimsel koşullar ve su tüketimiyle birlikte barajlardaki son durum değişiklik gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde su rezervlerinin hangi seviyede olduğu merak ediliyor.