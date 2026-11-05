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Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:59
Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Sonbahar yağışlarıyla birlikte Türkiye'nin büyükşehirlerindeki barajların doluluk oranları yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'da barajlardaki su miktarı son günlerde değişirken vatandaşlar 5 Kasım 2026 itibarıyla güncel doluluk oranlarını araştırıyor. İSKİ, ASKİ ve BUSKİ'nin yayımladığı son veriler kentlerin su rezervlerindeki tabloyu ortaya koydu.