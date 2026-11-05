Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da İSKİ, Ankara'da ASKİ ve Bursa'da BUSKİ tarafından yayımlanan veriler, kentlerin su rezervlerindeki değişimi ortaya koyuyor. Barajlardaki doluluk oranları yağış miktarı, sıcaklık ve günlük su tüketimine bağlı olarak değişmeye devam ediyor.