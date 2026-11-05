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Giriş Tarihi: 05.11.2026 06:59

Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Sonbahar yağışlarıyla birlikte Türkiye'nin büyükşehirlerindeki barajların doluluk oranları yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'da barajlardaki su miktarı son günlerde değişirken vatandaşlar 5 Kasım 2026 itibarıyla güncel doluluk oranlarını araştırıyor. İSKİ, ASKİ ve BUSKİ'nin yayımladığı son veriler kentlerin su rezervlerindeki tabloyu ortaya koydu.

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Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da İSKİ, Ankara'da ASKİ ve Bursa'da BUSKİ tarafından yayımlanan veriler, kentlerin su rezervlerindeki değişimi ortaya koyuyor. Barajlardaki doluluk oranları yağış miktarı, sıcaklık ve günlük su tüketimine bağlı olarak değişmeye devam ediyor.

Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 54,75

İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 54,75 oldu. Kentteki 10 ana baraj arasında en yüksek doluluk Darlık Barajı'nda ölçülürken, bazı barajlarda su seviyesi hâlâ oldukça düşük seyrediyor.

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Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ'nin verilerine göre barajlardaki oranlar şöyle:

- Darlık: yüzde 90,34
- Ömerli: yüzde 78,83
- Alibey: yüzde 72,12
- Elmalı: yüzde 67,98
- Istrancalar: yüzde 59,77
- Terkos: yüzde 40,49
- Sazlıdere: yüzde 34,64
- Büyükçekmece: yüzde 33,03
- Kazandere: yüzde 4,32
- Pabuçdere: yüzde 3,08

Bu tabloya göre İstanbul'da özellikle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki düşük seviyeler dikkat çekiyor.

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Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

ANKARA'DA TOPLAM DOLULUK YÜZDE 36,32

ASKİ'nin yayımladığı son verilere göre Ankara'da toplam baraj doluluk oranı yüzde 36,26, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28.84 seviyesinde bulunuyor.

Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

ASKİ'nin verilerine göre barajlardaki oranlar şöyle:

Akyar Barajı: %37,26

Çamlıdere Barajı: %32,67

Çubuk 2 Barajı: %49,39

Eğrekkaya Barajı: %58,21

Kargalı Barajı: %9,96

Kavşakkaya Barajı: %40,47

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %49,64

Peçenek Barajı: %27,26

Türkşerefli Barajı: %11,66

Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

BURSA'DA BARAJLARIN ORTALAMA DOLULUĞU YÜZDE 68,36

Bursa'da BUSKİ'nin yayımladığı son resmî veride barajların ortalama doluluk oranı yüzde 68,36 olarak açıklandı. BUSKİ'nin baraj sayfasında bu ölçümün son güncelleme tarihi 4 Kasım 2026 olarak yer alıyor.

Barajlarda doluluk oranı değişti! İstanbul, Ankara, Bursa... 5 Kasım 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

5 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve Bursa'daki barajların son doluluk verileri İSKİ, ASKİ ve BUSKİ tarafından açıklanan güncel ölçümler üzerinden takip ediliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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