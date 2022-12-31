Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Barbaros Hayreddin son bölüm izle || TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 31.12.2022 00:58 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 00:59

Barbaros Hayreddin son bölüm izle || TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm izle tek parça

Barbaros Hayreddin son bölüm izle ekranı üzerinden TRT 1'in yeni tarihi dizisi takip edilmek isteniyor. Diziseverler, Tolgahan Sayışman'ın başrolünde olduğu, Kanuni döneminde geçen dizi geçen hafta başladı. Her Cuma TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinde saat 20.00'da yayınlanacak. Yeni bölümde Fransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur. Kemankeş, Ayas Paşa' ya Sultanın herkesten habersiz bir hattı hümayunu Barbaros Hayreddin'e gönderdiğini anlatır. Ayas Paşa'nın buna tepkisi ne olacaktır? konusu üzerinden gidilecek. İşte Barbaros Hayreddin 2. bölüm izle tek parça

Barbaros Hayreddin son bölüm izle || TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm izle tek parça

Barbaros Hayreddin Akdeniz'in Kılıcı sonrası ikinci sezon olarak ekranlara gelen Sultanın Fermanı, her cuma canlı olarak ekranlara gelecek. Bu sebeple Barbaros Hayreddin son bölüm izle ekranı sürekli olarak aratılıyor. Geçen bölümde Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin' e Roma 'nın fethedilmesine destek olması için bir görev vermişti. İşte Barbaros Hayreddin 2. bölüm izle tek parça

Barbaros Hayreddin son bölüm izle || TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm izle tek parça

BARBAROS HAYREDDİN 2. BÖLÜM KONUSU

Fransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur. Kemankeş, Ayas Paşa' ya Sultanın herkesten habersiz bir hattı hümayunu Barbaros Hayreddin'e gönderdiğini anlatır. Ayas Paşa'nın buna tepkisi ne olacaktır?

Hayreddin'in ablaları limanda kurdukları işyerini çalıştırmaya başlarken annesi de kuyumhane atölyesi için dükkan tutar. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. Roma' ya giden Aydın Reis Kandiyeli Bülbül' ü kendisiyle gelmesi için ikna edebilecek midir? Barbaros Hayreddin itimat teşkilatı için ajanı Şarlken'in sarayına yerleştirebilecek midir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Barbaros Hayreddin son bölüm izle || TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm izle tek parça

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Barbaros Hayreddin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Barbaros Hayreddin son bölüm izle || TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm izle tek parça

BARBAROS HAYREDDİN SON BÖLÜM NE OLDU?

Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin' e Roma 'nın fethedilmesine destek olması için bir görev verir. Frenklilerin içlerine casus sokmasını söyler. Bu vazifesinden önce de, Cezayir de kendine vekil atamasını ve ailesiyle beraber artık Payitahta yerleşmesini ister. Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Kemankeş Paşa'ya Sultan'ın Hayreddin ile görüştüğü haberi gelir. Kemankeş bu görüşmeden dolayı şüpheye düşer. Acaba Sultan neden Barbaros Hayreddin ile görüşmek istemiştir?

Barbaros Hayreddin son bölüm izle || TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm izle tek parça

Kral Şarlken ve Kral François de Roma'nın başına geçebilmek için rekabet halindedirler. Papa, Barbaros Hayreddin'i kim yakalarsa onun Kutsal Roma İmparatoru olacağını söyler. Andrea Doria, Barbaros Hayreddin'i yenebilecek tek kişidir. İkisi de Amiral Andrea Doria'yı hizmetlerine almak istemektedir, bunun için para bulmaları lazımdır. Ama bu o kadar kolay değildir.

Barbaros Hayreddin hemen bir casusluk teşkilatı kurmak için harekete geçer. Hem Kral Şarlken hem de Hayreddin birbirilerinden habersiz, farklı amaçlarla Mia de Luna'dan yardım isteyecektir.

SON DAKİKA