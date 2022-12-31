Barbaros Hayreddin son bölüm izle || TRT 1 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 2. bölüm izle tek parça

BARBAROS HAYREDDİN 2. BÖLÜM KONUSU

Fransa kralı François, yapacağı teklif için Barbaros Hayreddin ile gizlice buluşur. Kemankeş, Ayas Paşa' ya Sultanın herkesten habersiz bir hattı hümayunu Barbaros Hayreddin'e gönderdiğini anlatır. Ayas Paşa'nın buna tepkisi ne olacaktır?

Hayreddin'in ablaları limanda kurdukları işyerini çalıştırmaya başlarken annesi de kuyumhane atölyesi için dükkan tutar. Ama evdeki hesap çarşıya uymayacaktır. Roma' ya giden Aydın Reis Kandiyeli Bülbül' ü kendisiyle gelmesi için ikna edebilecek midir? Barbaros Hayreddin itimat teşkilatı için ajanı Şarlken'in sarayına yerleştirebilecek midir?