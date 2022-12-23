Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 1. bölüm izle! TRT 1’in yeni dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ilk bölüm full HD izle

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin'e Roma'nın fethedilmesine destek olması için bir görev verir. Frenklilerin içlerine casus sokmasını söyler.

Bu vazifesinden önce de, Cezayir de kendine vekil atamasını ve ailesiyle beraber artık Payitahta yerleşmesini ister.