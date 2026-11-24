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Barcelona Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 14. Hafta
Giriş Tarihi: 24.11.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 10:12
Barcelona Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 14. Hafta
EuroLeague normal sezonunun 14. haftasında heyecan İspanya'da yaşanıyor. Ligde 8 galibiyeti bulunan ve averajla 5. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, aynı galibiyet sayısına sahip 7. basamaktaki FC Barcelona deplasmanına konuk oluyor. Basketbolseverler kritik mücadelenin başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte karşılaşmanın detayları...