Giriş Tarihi: 18.09.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
13:31
Barış Boyun çetesi iddianamesinde şoke eden detay: Muti, Heijan, Cac, Big... O şarkıları talimatla yazmışlar
Barış Boyun'un liderliğindeki örgüte yönelik hazırlanan iddianamenin yeni detayları ortaya çıktı. Muti, Heijan, Cac ve Big lakaplı rapçilerin milyonlarca genç tarafından dinlenen şarkılarını Barış Boyun ve örgüt yöneticilerinin talimatıyla yazdığı tespit edildi. Meğer şarkıların amacı sempati oluşturarak gençleri örgüte dahil etmekmiş.