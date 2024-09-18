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Giriş Tarihi: 18.09.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:31

Barış Boyun çetesi iddianamesinde şoke eden detay: Muti, Heijan, Cac, Big... O şarkıları talimatla yazmışlar

Barış Boyun'un liderliğindeki örgüte yönelik hazırlanan iddianamenin yeni detayları ortaya çıktı. Muti, Heijan, Cac ve Big lakaplı rapçilerin milyonlarca genç tarafından dinlenen şarkılarını Barış Boyun ve örgüt yöneticilerinin talimatıyla yazdığı tespit edildi. Meğer şarkıların amacı sempati oluşturarak gençleri örgüte dahil etmekmiş.

Deniz YUSUFOĞLU
Barış Boyun çetesi iddianamesinde şoke eden detay: Muti, Heijan, Cac, Big... O şarkıları talimatla yazmışlar

İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı silahlı suç örgütü hakkında yürütülen ana soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan 574 sayfalık iddianamede 8 maktul, 136 kişi müşteki, 6 kişi müşteki-şüpheli ve 305 kişi ise şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, suç örgütünün gerçekleştirdiği 95 eylem tek tek anlatıldı.

Barış Boyun çetesi iddianamesinde şoke eden detay: Muti, Heijan, Cac, Big... O şarkıları talimatla yazmışlar

RAPÇİLER DE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Boyun'un İtalya'da tutuklu olmasına rağmen eylemlere devam ettiği anlatılan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Şarkıları 100 milyonun üzerinde dinlenen, çoğunlukla gençlerin takip ettiği "Heijan" lakaplı rapçi Doğan Tarda, "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan, "BIG" olarak bilinen Samet Işık, "CAC" olarak bilinen Şahan Terzioğlu iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

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Barış Boyun çetesi iddianamesinde şoke eden detay: Muti, Heijan, Cac, Big... O şarkıları talimatla yazmışlar

ŞARKI SÖZLERİ BARIŞ BOYUN İÇİN...

İddianamede şüpheli olan rapçilerin yaptığı şarkılarda Barış Boyun örgütüne atıfta bulundukları, yapmış oldukları şarkılar aracılığıyla örgüte sosyal medya üzerinden sempati ve eleman sağlamaya çalıştıkları kaydedildi.

Barış Boyun çetesi iddianamesinde şoke eden detay: Muti, Heijan, Cac, Big... O şarkıları talimatla yazmışlar

Rapçilerin şarkıları için çektikleri kliplerde örgüt lideri Barış Boyun'un fotoğraf ve sözlerine yer verdikleri, liderinin evinin bulunduğu ve örgütün faaliyetlerini yürüttüğü yerleri ellerinde bulunan silahlı kişilerle birlikte normalleştirmeye çalıştıklarının tespiti yer aldı.

Barış Boyun çetesi iddianamesinde şoke eden detay: Muti, Heijan, Cac, Big... O şarkıları talimatla yazmışlar

GENÇLERİN AĞZINDAN DÜŞMEYEN ŞARKILAR ÖRGÜTÜN TALİMATIYLA YAZILMIŞ

Muti ve Heijan'ın 100 milyonun üzerinden izlenen 'Aynen' ve 'Hokkabazlar' şarkılarını örgüt lideri Barış Boyun'un talimatıyla örgüte atfen yazdıkları, iki şarkının kliplerinde ellerinde silahlarla çekilmiş görüntülerle sürekli şiddet içeren söylemlerle halkı ve örgüt üyelerini suç işlemeye tahrik ettiği anlaşıldığı iddianamede belirtildi.

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