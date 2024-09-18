Barış Boyun çetesi iddianamesinde şoke eden detay: Muti, Heijan, Cac, Big... O şarkıları talimatla yazmışlar

RAPÇİLER DE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Boyun'un İtalya'da tutuklu olmasına rağmen eylemlere devam ettiği anlatılan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Şarkıları 100 milyonun üzerinde dinlenen, çoğunlukla gençlerin takip ettiği "Heijan" lakaplı rapçi Doğan Tarda, "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan, "BIG" olarak bilinen Samet Işık, "CAC" olarak bilinen Şahan Terzioğlu iddianamede şüpheli olarak yer aldı.