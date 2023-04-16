‘Barış Boyun’ suç örgütü çökertildi! Sosyal medya hesapları korkunç: Gözdağı vermek için…

İstanbul'da çökertilen Barış Boyun suç örgütüne yönelik operasyona ait yeni detaylara ulaşıldı. Daha önce Kur'an Kursu hocası Ramazan Arslan'ın Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri başta olmak üzere 103 suça karıştıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edildi. Şüphelilerin korku saçmak için o anlara iliştin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlendi. İşte detaylar…