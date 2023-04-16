‘Barış Boyun’ suç örgütü çökertildi! Sosyal medya hesapları korkunç: Gözdağı vermek için…

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i yakalanarak gözaltına alındı. Barış Boyun ekibinin söz konusu eylemleri para karşılığı yaptığı, örgüte yeni üyeler kazandırmak için sosyal medyayı aktif kullandıkları, örgüt üyelerinin daha önce terör de dahil olmak üzere farklı suçlara karışmış kişiler olduğu öğrenildi.