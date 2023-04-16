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Haberler Yaşam ‘Barış Boyun’ suç örgütü çökertildi! Sosyal medya hesapları korkunç: Gözdağı vermek için…
Giriş Tarihi: 16.04.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 12:10

Barış Boyun’ suç örgütü çökertildi! Sosyal medya hesapları korkunç: Gözdağı vermek için…

İstanbul'da çökertilen Barış Boyun suç örgütüne yönelik operasyona ait yeni detaylara ulaşıldı. Daha önce Kur'an Kursu hocası Ramazan Arslan'ın Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri başta olmak üzere 103 suça karıştıkları tespit edilen suç örgütü üyelerinin, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde, lüks araçların açılır tavanından çıkarak uzun namlulu silahlarla caddelerde dolaştığı tespit edildi. Şüphelilerin korku saçmak için o anlara iliştin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı belirlendi. İşte detaylar…

DHA
‘Barış Boyun’ suç örgütü çökertildi! Sosyal medya hesapları korkunç: Gözdağı vermek için…

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da gözaltına alınarak tutuklanan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un yönettiği şebekeye operasyon düzenledi.

‘Barış Boyun’ suç örgütü çökertildi! Sosyal medya hesapları korkunç: Gözdağı vermek için…

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 161 şüpheliden 131'i yakalanarak gözaltına alındı. Barış Boyun ekibinin söz konusu eylemleri para karşılığı yaptığı, örgüte yeni üyeler kazandırmak için sosyal medyayı aktif kullandıkları, örgüt üyelerinin daha önce terör de dahil olmak üzere farklı suçlara karışmış kişiler olduğu öğrenildi.

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‘Barış Boyun’ suç örgütü çökertildi! Sosyal medya hesapları korkunç: Gözdağı vermek için…

103 SUÇA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan örgüt üyelerinin daha önce Haliç Köprüsü üzerinde çıkan silahlı çatışma sonucu Cumali Aslan'ın, Kağıthane'de Ramazan Arslan isimli Kur'an Kursu hocasının, Beşiktaş'ta Ruby isimli gece kulübü önünde Yasin Keskin'in, Şişli'de Jovan Vukotic'in, Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmeleri konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araç ve kasklı motosikletle işlenen toplam 103 suça karıştıkları tespit edildi.

‘Barış Boyun’ suç örgütü çökertildi! Sosyal medya hesapları korkunç: Gözdağı vermek için…

OTOMATİK TABANCA, RUHSATSIZ TABANCA, UYUŞTURUCU...

Şüphelilerin adreslerinden, 7 adet Ak-47 marka otomatik tabanca, 2 adet Thompson otomotik tabanca, 72 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet anahtarlık tipi suikast tabancası, 6 adet av tüfeği, 2 adet çelik yelek, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

‘Barış Boyun’ suç örgütü çökertildi! Sosyal medya hesapları korkunç: Gözdağı vermek için…

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GÖZDAĞI VERİYORLAR

Soruşturma sürerken yeni eleman toplamak için sosyal medyayı aktif kullanan ve Barış Boyun'a hizmet eden 'Daltonlar' olarak bilinen grup üyelerinin sosyal medyada paylaştıkları bazı görüntüler ortaya çıktı.

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