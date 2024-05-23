Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Barış Boyun’dan Sarallar’a bombalı saldırı planı: Bana 1 hafta verin Türkiye bunu konuşacak!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 13:36

Barış Boyun’dan Sarallar’a bombalı saldırı planı: Bana 1 hafta verin Türkiye bunu konuşacak!

Adını Red Kit çizgi romanındaki Dalton kardeşlerden alan ve adamlarıyla Türkiye'de dehşet saçan çetenin lideri Barış Boyun, firar ettiği İtalya'da Türk ve İtalyan polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda yakalandı. Uzun bir süre elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan Boyun'un, Sarallar'a ait alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlendi. Boyun'un sosyal medyadan adamlarına "Bana bir hafta süre verin. Tüm Türkiye Bunu konuşacak" dediği ortaya çıktı. Sabah, nefes kesen operasyonun detaylarına ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Barış Boyun’dan Sarallar’a bombalı saldırı planı: Bana 1 hafta verin Türkiye bunu konuşacak!

Uluslararası suç örgütü "Ölüm Çetesi" ve "Daltonlar Çetesi"nin liderlerinden Barış Boyun, Türkiye'de aranırken yasadışı yollardan yurtdışına kaçmıştı. Kırmızı bültenle tüm dünyada aranan Barış Boyun, 2022 yılının Ekim ayında ilk kez İtalya'da ortaya çıktı.

Barış Boyun’dan Sarallar’a bombalı saldırı planı: Bana 1 hafta verin Türkiye bunu konuşacak!

İddiaya göre eşi E.B.'yi karşılamak için Milano Bergamo Havalimanı'na giden Barış Boyun, üzerindeki silahla yakalandı. Bir ay cezaevinde yatan Boyun, daha sonra ev hapsine çarptırıldı. Türk makamlarının iade talebi Boyun'un Kürt kökenli olduğu için Türkiye'de baskı gördüğünü ileri sürmesi üzerine sonuçsuz kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Barış Boyun’dan Sarallar’a bombalı saldırı planı: Bana 1 hafta verin Türkiye bunu konuşacak!

8 Mart akşamı Boyun'un Crotone'de ev hapsinde tutulduğu apartmanın kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından tarandı. Olayı araştıran İtalyan polisi, Boyun ve adamlarının İtalya'da da yasadışı çalışmalarını yürüttüğünü belirledi.

Barış Boyun’dan Sarallar’a bombalı saldırı planı: Bana 1 hafta verin Türkiye bunu konuşacak!

Bunun üzerine İtalya güvenlik ekipleriyle bağlantıya geçen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) KOM ve Interpol -Europol Daire Başkanlığı ekipleri, operasyon için ortak karar aldı. Boyun'un elektronik kelepçesine gizli bir şekilde dinleme cihazı yerleştirilirken, adamlarının bazı araçlarına ise gizli kamera takıldı.

Barış Boyun’dan Sarallar’a bombalı saldırı planı: Bana 1 hafta verin Türkiye bunu konuşacak!

Dinlenildiğinden habersiz olan Barış Boyun'un adamlarıyla birlikte Sarallar'a ait alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlendi.

SON DAKİKA