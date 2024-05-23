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Barış Boyun’dan Sarallar’a bombalı saldırı planı: Bana 1 hafta verin Türkiye bunu konuşacak!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
13:36
Barış Boyun’dan Sarallar’a bombalı saldırı planı: Bana 1 hafta verin Türkiye bunu konuşacak!
Adını Red Kit çizgi romanındaki Dalton kardeşlerden alan ve adamlarıyla Türkiye'de dehşet saçan çetenin lideri Barış Boyun, firar ettiği İtalya'da Türk ve İtalyan polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda yakalandı. Uzun bir süre elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan Boyun'un, Sarallar'a ait alüminyum fabrikasına bombalı saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlendi. Boyun'un sosyal medyadan adamlarına "Bana bir hafta süre verin. Tüm Türkiye Bunu konuşacak" dediği ortaya çıktı. Sabah, nefes kesen operasyonun detaylarına ulaştı.