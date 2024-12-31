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Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
15:15
Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Barış Kılıç kimdir? Sorusu gündemde. O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümüyle merak ediliyor. Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler yarışacak. Tanıtımın ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin Ömer'i olan oyuncu hayatı ve kariyeriyle sorgulanmaya başladı. Peki, Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi ev kariyeri