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Haberler Yaşam Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:15

Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Barış Kılıç kimdir? Sorusu gündemde. O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümüyle merak ediliyor. Bu akşam O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler yarışacak. Tanıtımın ardından Kızılcık Şerbeti dizisinin Ömer'i olan oyuncu hayatı ve kariyeriyle sorgulanmaya başladı. Peki, Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi ev kariyeri

Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde bu akşam birçok isim şarkılar söyleyip performanslar sergileyecek. Bu isimlerden biri olan Barış Kılıç hayatı ve kariyeriyle gündemde. Peki, Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

Barış Kılıç, 21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Arguvan'da doğmuştur. 1983 yılında İstanbul'a taşındı. 1 ablası 1 kız kardeşi vardır. Babası emekli ilkokul öğretmenidir. Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni bitirdi. İstanbul üniversitesinin iktisat fakültesinden mezun oldu.
Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye'ye döndü ve Yeditepe Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

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Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı.2004 yılında "Bütün Çocuklarım" adlı dizi film ile Kadir İnanır, Jülide Kural,Filiz Taçbaş, Menderes Samancılar, Bahar Erdeniz, Almila Uluer, Ufuk Özkan, Işıl Sergen, Murat Yıldırım, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu oldu.

Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

2011 yılında "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Kaptan Levent karakteri canlandırdı. Vahide Gördüm, Hazal Kaya, Metin Çekmez, Cihan Okan,Çağatay Ulusoy ile birlikte oynadı.

2014 yılında "Güllerin Savaşı" başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez veSercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı.

2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın üstlendiği "Seni Seviyorum Adamım" romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolleri Gizem Karaca ve Barış Kılıç paylaşırken onlara kadroda, Asuman Dabak, Ayşen Gruda, Serhat Özcan, Orçun Kaptan, Yıldız Kültür isimleri eşlik ediyor.

Barış Kılıç, 2007 yılında evlendi. 2 çocuğu vardır.

Barış Kılıç kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Bütün Çocuklarım

Adını Feriha Koydum

Güllerin Savaşı

Yasak Elma

Evlilik Hakkında Her Şey

Kızılcık Şerbeti

Seni Seviyorum Adamım

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