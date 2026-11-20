"CANAVARCA HİS YOK" DEĞERLENDİRMESİ

Mütalaada, tanık Kudret Arslan'ın olayın ardından "Mahallenizi bir pislikten kurtardım" ve "Namus böyle temizlenir" ifadelerini kullandığı da belirtildi. Barış Arslan'ın babasını Başak Gürkan'ın üzerinden itmeye çalıştığı ve onu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı kaydedildi. Kudret Arslan'ın Başak Gürkan'a 22 kez bıçakla saldırmasının, savcılık değerlendirmesine göre canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçunun unsurlarını oluşturmadığı belirtildi.

KAYINPEDERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, OĞLUNA BERAAT TALEBİ

Savcı, Kudret Arslan'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, Barış Arslan'ın ise kasten öldürme eylemine iştirak veya yardım ettiğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından salonda tansiyon yükseldi. Beraat talebinde tepki gösteren aile, sinir krizi geçirdi.