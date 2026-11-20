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Başak Gürkan Arslan cinayetinde mütaalaa açıklandı! Pişkin savunma: “Karıncaya bile zarar vermedim”
Giriş Tarihi: 20.11.2026 13:42
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 13:59
Başak Gürkan Arslan cinayetinde mütaalaa açıklandı! Pişkin savunma: “Karıncaya bile zarar vermedim”
Ankara'da kayınpederi Kudret Arslan tarafından 22 bıçak darbesiyle çocuğunun gözleri önünde öldürülen Başak Gürkan Arslan'ın ölümüyle ilgili davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Kudret Arslan'ın Başak'a 22 kez bıçakla saldırmasının, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçunun unsurlarını oluşturmadığı belirtildi. Kudret Arslan'ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, Barış Arslan'ın ise beraatine karar verilmesi talep edildi. Söz hakkı verilen sanık Kudret Arslan'ın, "Ben kimseye kötülük etmiş insan değilim, karıncaya bile zarar vermedim" savunması pes dedirtti.