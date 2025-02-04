Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH’a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum

KÖPEKLER KOL GEZİYOR

Köpeğe müdahale ederken elinden yaralanan site sakini Askeri Araz, "Bir değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi mi lazım. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmalarını istiyoruz. Başıboş gezen köpeklerin bir an önce toplatılıp, ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz. Komşum feci bir şekilde köpek tarafından ısırıldı. Köpek kuduz mudur değil midir bilmiyoruz. Aşı olduk. 3 kişi yaralandık" ifadelerini kullandı. Sitede temizlik görevlisi olan ve anneyi kurtarmak isterken köpeğin saldırısına maruz kalan Mehmet İhsan ise, "Köpek çok saldırgandı. Köpeğin saldırdığı anneye yardım etmeye çalıştım. O sırada köpek bana da saldırdı" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğe müdahale etti. Etkisiz hale getirilen köpek, araçla kontrolleri yapılmak üzere hayvan barınak merkezine götürüldü.

"HER GÜN AYNI KORKU"

Site Yöneticisi Şeyhmus Erten ise, evlerinin bulunduğu sokağın ışıklandırması olmadığını belirterek, "Birçok kez talepte bulunsak ta sorunumuzu çözen olmadı. Sokak hem karanlık hem de köpeklerle dolu. Her gün aynı korkuyu yaşıyoruz" dedi.