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Haberler Yaşam Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH'a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:50 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 19:02

Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH'a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda başıboş sokak köpeği 8 yaşındaki Ayaz Aytekin'e saldırdı. Bunun üzerine anne, oğlunu kurtarmak için köpeğin önüne atlarken bu sefer kendisi hedef oldu. Uzun süre köpekle boğuşan kadının imdadına çevredekiler yetişirken, yaralanan talihsiz kadın dehşet dolu anları SABAH'a anlattı. "Ellerimle adeta köpekle boğuştum"

Hüseyin KAÇAR
Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH’a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başı boş köpekler tarafından öldürülen 12 yaşındaki Eslem Teker'in acısı hafızalarda yerini korurken, bir köpek saldırısı da Diyarbakır'da yaşandı.

Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH’a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde, başıboş sokak köpeği önce 8 yaşındaki Ayaz Aytekin'e saldırdı. Bunun üzerine anne Ayla Aytekin, oğlunu kurtardı ancak kendisi köpeğin hedefi oldu.

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Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH’a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum

Köpekle bir süre boğuşan ve ellerinden yaralanan anne Ayla Aytekin'in imdadına site sakini ve bina görevlisi yetişti. Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Sağlık ekiplerince ayakta müdahale edilen 3 kişi, yapılan aşının ardından taburcu edildi.

Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH’a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum

KÖPEKLE BOĞUŞAN ANNE SABAH'A KONUŞTU

Köpek saldırında oğlunu kurtaran ancak kendisi yaralanan Ayla Aytekin, SABAH'a konuştu: "Akşam saatlerinde oğlum ile misafirlikten geldik aşağıdaydık. Bir anda siteye giren köpek oğluma saldırdı, ben o esnada anne refleksi ile oğlumu uzaklaştırdım. Bu kez köpek bana yöneldi. Ellerimle adeta köpekle boğuştum. Çok kötü yaralandım. Oğlum gidip haber verdi, site görevlisi ve site sakini beni kurtardı. Sorumlulardan şikayetçiyim. Sitemizin olduğu yerde köpekler kol geziyor. Sorumlular bunun hesabını versin. Kalp hastasıyım, kan sulandırıcı ilaç kullandığım için çok kan kaybına uğradım" ifadelerini kullandı.

Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH’a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum

KÖPEKLER KOL GEZİYOR

Köpeğe müdahale ederken elinden yaralanan site sakini Askeri Araz, "Bir değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi mi lazım. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmalarını istiyoruz. Başıboş gezen köpeklerin bir an önce toplatılıp, ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyoruz. Komşum feci bir şekilde köpek tarafından ısırıldı. Köpek kuduz mudur değil midir bilmiyoruz. Aşı olduk. 3 kişi yaralandık" ifadelerini kullandı. Sitede temizlik görevlisi olan ve anneyi kurtarmak isterken köpeğin saldırısına maruz kalan Mehmet İhsan ise, "Köpek çok saldırgandı. Köpeğin saldırdığı anneye yardım etmeye çalıştım. O sırada köpek bana da saldırdı" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğe müdahale etti. Etkisiz hale getirilen köpek, araçla kontrolleri yapılmak üzere hayvan barınak merkezine götürüldü.

"HER GÜN AYNI KORKU"

Site Yöneticisi Şeyhmus Erten ise, evlerinin bulunduğu sokağın ışıklandırması olmadığını belirterek, "Birçok kez talepte bulunsak ta sorunumuzu çözen olmadı. Sokak hem karanlık hem de köpeklerle dolu. Her gün aynı korkuyu yaşıyoruz" dedi.

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