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Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH'a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
19:02
Başıboş köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan oğlunu kurtaran anne SABAH'a konuştu: Adeta ellerimle boğuştum
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olayda başıboş sokak köpeği 8 yaşındaki Ayaz Aytekin'e saldırdı. Bunun üzerine anne, oğlunu kurtarmak için köpeğin önüne atlarken bu sefer kendisi hedef oldu. Uzun süre köpekle boğuşan kadının imdadına çevredekiler yetişirken, yaralanan talihsiz kadın dehşet dolu anları SABAH'a anlattı. "Ellerimle adeta köpekle boğuştum"