Başıboş köpekler Elif Ada’ya saldırdı: Tek sorumlu Mansur Yavaş ile CHP’li Gölbaşı Belediyesi! Muhtar isyan etti!

"HER HAFTA 3 İLA 4 KİŞİYİ KAPIYOR BU KÖPEKLER"

Konu ile ilgili açıklama yapan olayın gerçekleştiği Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan yetkilileri topa tuttu. Mahallede başıboş dolaşan köpek sürüleri yüzünden can güvenliklerinin olmadığını belirten Özkan belediyelerin çözüm noktasında hiçbir şey yapmadığını belirtti.

''Mahallemizde her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler. Geçen hafta da Başak isminde bir kızımıza saldırdılar. Sanayiye çırak gidecek babasından 50 lira yemek parası almış, bu paranın 20 lirasına dolmuşa biniyor. Korkusundan 1 kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor. Bacımız hastaneye gidecek, hamile. Eşi olmadan hastaneye gidemiyor. Bir havlasa kadın çocuğunu düşürecek. Çok zor durumdayız. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu köpek sorunu bizim başımıza bela oldu.''