Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
11:21
Başıboş köpekler Elif Ada’ya saldırdı: Tek sorumlu Mansur Yavaş ile CHP’li Gölbaşı Belediyesi! Muhtar isyan etti!
Ankara Gölbaşı'nda gerçekleşen başıboş köpek dehşetinin ardından olayın gerçekleştiği Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan SABAH'a konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Özkan verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. "Büyükşehir 5 yıldır bir barınağı bitiremedi, Gölbaşı belediyesi bitmiş olanı açamadı" diye isyan etti