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Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:21

Başıboş köpekler Elif Ada’ya saldırdı: Tek sorumlu Mansur Yavaş ile CHP’li Gölbaşı Belediyesi! Muhtar isyan etti!

Ankara Gölbaşı'nda gerçekleşen başıboş köpek dehşetinin ardından olayın gerçekleştiği Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan SABAH'a konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Özkan verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. "Büyükşehir 5 yıldır bir barınağı bitiremedi, Gölbaşı belediyesi bitmiş olanı açamadı" diye isyan etti

TOLGA ÖZLÜ
Başıboş köpekler Elif Ada’ya saldırdı: Tek sorumlu Mansur Yavaş ile CHP’li Gölbaşı Belediyesi! Muhtar isyan etti!

Geçtiğimiz haftalarda hakkında yasa çıkarılan başıboş köpekler sorunu halen devam ediyor. İstanbul'da köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşın ardından bir köpek saldırısının da Ankara'da gerçekleşti. Olay Gölbaşı'nın Şafak Mahallesi 876'ncı sokakta meydana geldi. 5 yaşındaki Elif Ada, ablasıyla birlikte evinin önünde bulunan alanda oyun oynuyordu. İkisinin de etrafını bir anda köpekler sardı.

Başıboş köpekler Elif Ada’ya saldırdı: Tek sorumlu Mansur Yavaş ile CHP’li Gölbaşı Belediyesi! Muhtar isyan etti!

Ablası kaçmayı basardı ancak Elif Ada o kadar şanslı değildi. Köpekler ona saldırdı, ısırarak onu metrelerce sürükledi. Kız çocuğunun ayağını tutarak sürükleyen köpeklere yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti. Çok sayıda köpeğin kendisine saldırdığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen kızın tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi yoğun bakım bölümünde sürüyor.

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Başıboş köpekler Elif Ada’ya saldırdı: Tek sorumlu Mansur Yavaş ile CHP’li Gölbaşı Belediyesi! Muhtar isyan etti!

"HER HAFTA 3 İLA 4 KİŞİYİ KAPIYOR BU KÖPEKLER"

Konu ile ilgili açıklama yapan olayın gerçekleştiği Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan yetkilileri topa tuttu. Mahallede başıboş dolaşan köpek sürüleri yüzünden can güvenliklerinin olmadığını belirten Özkan belediyelerin çözüm noktasında hiçbir şey yapmadığını belirtti.

''Mahallemizde her hafta 3 ila 4 kişiyi kapıyor bu köpekler. Geçen hafta da Başak isminde bir kızımıza saldırdılar. Sanayiye çırak gidecek babasından 50 lira yemek parası almış, bu paranın 20 lirasına dolmuşa biniyor. Korkusundan 1 kilometre yola gidemiyor. Yaşlılarımız sabah namazına gidemiyor. Annesiz çocuklar okula gidemiyor. Bacımız hastaneye gidecek, hamile. Eşi olmadan hastaneye gidemiyor. Bir havlasa kadın çocuğunu düşürecek. Çok zor durumdayız. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Bu köpek sorunu bizim başımıza bela oldu.''

Başıboş köpekler Elif Ada’ya saldırdı: Tek sorumlu Mansur Yavaş ile CHP’li Gölbaşı Belediyesi! Muhtar isyan etti!

"DAHA KAÇ İNSANIN ÖLMESİ VEYA YARALANMASI GEREKİYOR"

"Türkiye'nin başkentinde insanlar vahşi doğada hayatta kalmaya çalışır gibi tedirgin yaşıyor. Belediyeler görevlerini yapmıyor. Eskiden kanunun arkasına sığınıyorlardı. Şimdi kanuni bir engel de yok. Neyi bekliyorlar bu köpekleri toplamak için? Daha kaç insanın ölmesi veya yaralanması gerekiyor."

Başıboş köpekler Elif Ada’ya saldırdı: Tek sorumlu Mansur Yavaş ile CHP’li Gölbaşı Belediyesi! Muhtar isyan etti!

"BÜYÜKŞEHİR KARATAŞ BARINAĞI'NI 5 YILDIR BİTİREMEDİ, GÖLBAŞI BELEDİYESİ BİTMİŞ OLANI AÇAMADI"
"Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yıldır Karataş Barınağı'nı yapıp bitiremedi. Çoktan bitmiş olması gerekiyordu. Bu köpekler oraya toplansaydı, bu olaylar yaşanmayacaktı. Seçimden önce ''az laf çok iş'' dediler ama koltuğa oturunca vatandaşı unuttular. Vatandaş köpekler yüzünden günlük dertlerini unutuyor. Sürekli tedirginlik içinde."

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