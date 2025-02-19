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Haberler Yaşam Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:34 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:34

Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!

İzmir'in Buca ilçesinde, 9 aylık 1 çocuk babası Eyüp Unutur, markete gitmek için evden çıktı. Unutur, yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kendini korumak için markete sığınan adamı markettekiler köpeklere onların baktığını belirterek darp etti. Olay yerinden ayrılan talihsiz adam bir süre sonra ağabeyi ve eniştesi ile markete gelince tekrar saldırıya uğradı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken Eyüp Unutur yaşadıklarını anlattı. "Sen köpeklere mi saldırırsın" diyerek, beni öldüresiye dövdüler.

DHA
Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!

Olay, 16 Şubat Pazar günü, saat 10.30 sıralarında, Gediz Mahallesinde meydana geldi. Evli, 9 aylık 1 çocuk babası Eyüp Unutur, oğluna bebek bezi almak için evinden çıktı. İddiaya göre, sokakta yürüyen Unutur'a, sokak köpekleri saldırdı. Unutur kendisine saldıran köpeklerden korunmak için ayaklarını savururken, daha sonra da koşarak yakındaki bir markete sığındı.

Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!

Köpeklere kendilerinin baktığını belirten markettiler ise sokak hayvanlarına saldırdığını ileri sürdükleri Unutur'u tekme- tokat dövdü.

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Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!

Unutur, bir süre sonra ortam sakinleşince olay yerinden ayrıldı. Unutur, 1 saat sonra bu kez her ikisi de evli, 3 çocuk babası olan ağabeyi İlyas Unutur ve eniştesi Erhan Yıldız ile tekrar markete gidip, iddiaya göre, olayın sebebini sormak istedi. Bunun üzerine gerginlik çıkarken Eyüp Unutur, beraberindeki ağabeyi ve eniştesi marketteki bir grubun saldırısına uğradı.

Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!

Unutur ve beraberindekiler bıçakla yaralandı. Tüm yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedavileri sonrası yaralılar, taburcu edildi. Polis ekipleri ise güvenlik kamerasından kimliklerini belirlediği şüphelilerden 6'sını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!

"SEN KÖPEKLERE Mİ SALDIRIRSIN"

Yaşadıklarını anlatan Eyüp Unutur, "Köpeklerin saldırısına uğradım. Yakınımdaki markete sığındım ancak içerden de köpekler çıktı. Markettekilerden bir şefkat, koruma beklerken argo, saldırı ve tehditle karşılaştım. Hayvanlara yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşu mensubu olduklarını söylüyorlar ama değil. Sen insanı öldüresiye döv, sonra hayvanı koruduğunu iddia et. 'Sen köpeklere mi saldırırsın' diyerek, beni öldüresiye dövdüler. Ortada köpeğe karşı bir vurma söz konusu değil. Tamamen sadist bir düşünceyle bana saldırdılar. O anın görüntülerini izleyenler, zaten bunların akıllı bir mental yapılarının olmadığını söyledi" dedi.

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