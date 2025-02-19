Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!

"SEN KÖPEKLERE Mİ SALDIRIRSIN"

Yaşadıklarını anlatan Eyüp Unutur, "Köpeklerin saldırısına uğradım. Yakınımdaki markete sığındım ancak içerden de köpekler çıktı. Markettekilerden bir şefkat, koruma beklerken argo, saldırı ve tehditle karşılaştım. Hayvanlara yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşu mensubu olduklarını söylüyorlar ama değil. Sen insanı öldüresiye döv, sonra hayvanı koruduğunu iddia et. 'Sen köpeklere mi saldırırsın' diyerek, beni öldüresiye dövdüler. Ortada köpeğe karşı bir vurma söz konusu değil. Tamamen sadist bir düşünceyle bana saldırdılar. O anın görüntülerini izleyenler, zaten bunların akıllı bir mental yapılarının olmadığını söyledi" dedi.