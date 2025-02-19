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Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
19:34
Başıboş köpeklerden kurtuldu: Markettekiler darp etti!
İzmir'in Buca ilçesinde, 9 aylık 1 çocuk babası Eyüp Unutur, markete gitmek için evden çıktı. Unutur, yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kendini korumak için markete sığınan adamı markettekiler köpeklere onların baktığını belirterek darp etti. Olay yerinden ayrılan talihsiz adam bir süre sonra ağabeyi ve eniştesi ile markete gelince tekrar saldırıya uğradı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken Eyüp Unutur yaşadıklarını anlattı. "Sen köpeklere mi saldırırsın" diyerek, beni öldüresiye dövdüler.