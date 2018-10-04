Başından vuruldu, cesedi ise bakın ne yapıldı?

ÖNCE BAŞINDAN VURDU, SONRA BENZİN DÖKEREK...

Polis, ifadeler üzerine derinleştirdiği soruşturmada Gökhan Altunpul'un birlikte otomobille gezmeye çıktığı Turan E. ile aralarında küfürlü yaşanan tartışma sırasında Turan E.'nin üzerindeki tabanca ile Altunpul'un başına ateş ederek öldürdüğü, daha sonra cesedi Yeniçiftlik beldesinde işlettiği kulübe götürüp, çalışanı Serdar A. ile deniz sahilinde üzerinde benzin dökerek yaktıkları, cesedin yanmayan kemiklerini de Serdar A. tarafından Yeniçiftlik beldesinde araziye gömdüğünü belirlendi.



