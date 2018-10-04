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Başından vuruldu, cesedi ise bakın ne yapıldı?

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 21:31
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Başından vuruldu, cesedi yakıldı
Başından vuruldu, cesedi yakıldı

2 GÜNDÜR KAYIPTI

Çorlu'da oturan , 18 Eylül günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi 'dan iki gündür haber alamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin telefonlarına cevap vermediğini belirten Şafak Altunpul, yaptığı araştırmada eşinin ilçesinin Yençiftlik beldesinde köylüsü Turan E.'nin işlettiği bir eğlence mekanına gittiğini öğrendi.

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Başından vuruldu, cesedi yakıldı
Başından vuruldu, cesedi yakıldı

EĞLENCE MEKANINDAN 02:00'DE AYRILMIŞ

Eşinin mekandan gece saat 02.00 sıralarında arkadaşına ait 41 DF 438 plakalı otomobille ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirterek, hayatından endişe ettiğini anlattı.

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Başından vuruldu, cesedi yakıldı
Başından vuruldu, cesedi yakıldı

ARAÇ VE İÇİNDE BİR KOVAN BULUNDU

Başvuru üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ortak ekip kurarak, geniş çaplı yaptığı araştırmada 'un son olarak kullandığı 41 DF 438 plakalı otomobili 'un Bağcılar ilçesinde içinde kan izleri ve bir boş kovan ile terk edilmiş bulununca soruşturma derinleştirildi.

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Başından vuruldu, cesedi yakıldı
Başından vuruldu, cesedi yakıldı

EN SON BİRLİKTE OLDUĞU KİŞİLER...

Polis, 'un son olarak birlikte olduğu tespit edilen kişilerin ifadesine başvurdu. Şüpheli sıfatı ile ifadeleri alınan kişiler Altunpul'un olay günü Turan lle birlikte otomobille gezmeye çıktıklarını anlattı.

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Başından vuruldu, cesedi yakıldı
Başından vuruldu, cesedi yakıldı

ÖNCE BAŞINDAN VURDU, SONRA BENZİN DÖKEREK...

Polis, ifadeler üzerine derinleştirdiği soruşturmada 'un birlikte otomobille gezmeye çıktığı Turan E. ile aralarında küfürlü yaşanan tartışma sırasında Turan E.'nin üzerindeki tabanca ile Altunpul'un başına ateş ederek öldürdüğü, daha sonra cesedi Yeniçiftlik beldesinde işlettiği kulübe götürüp, çalışanı Serdar A. ile deniz sahilinde üzerinde benzin dökerek yaktıkları, cesedin yanmayan kemiklerini de Serdar A. tarafından Yeniçiftlik beldesinde araziye gömdüğünü belirlendi.

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Başından vuruldu, cesedi yakıldı
Başından vuruldu, cesedi yakıldı

YAKTIKLARI CESEDİN PARÇALARINI...

polisi soruşturmasında e Çetin K.'nın da karıştığını belirleyerek, gözaltına aldı. Çetin K. polisteki ifadesinde, Turan E.'nin öldürüp, Serdar A.'nın yaktığı ceset parçaları Yeniçiftlik beldesinde gömdüklerini itiraf etti.

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Başından vuruldu, cesedi yakıldı
Başından vuruldu, cesedi yakıldı

KAZIDA KAFATASI ORTAYA ÇIKTI

Çetin K.'nın ifadeleri üzerine bugün bölgede cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan kazıda yakılmış kemik, ceset parçaları ve kafatası bulundu. Polis, in firari zanlıları Turan E ile Serdar A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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