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Başından vurulmuş halde bulunmuştu: 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
18:01
Başından vurulmuş halde bulunmuştu: 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni son yolculuğuna uğurlandı!
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yol kenarında kanlar içerisinde bulunan 35 yaşındaki Meltem Menteşeli'nin başından vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Öte yandan Tiktok fenomeni olduğu belirlenen 4 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı.