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Haberler Yaşam Başından vurulmuş halde bulunmuştu: 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 18:01

Başından vurulmuş halde bulunmuştu: 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni son yolculuğuna uğurlandı!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yol kenarında kanlar içerisinde bulunan 35 yaşındaki Meltem Menteşeli'nin başından vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Öte yandan Tiktok fenomeni olduğu belirlenen 4 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Başından vurulmuş halde bulunmuştu: 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni son yolculuğuna uğurlandı!

Korkunç olay, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu: 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni son yolculuğuna uğurlandı!

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Başından vurulmuş halde bulunmuştu: 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni son yolculuğuna uğurlandı!

Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alırken, firari bir kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu: 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni son yolculuğuna uğurlandı!

Meltem Menteşeli'nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu: 4 çocuk annesi sosyal medya fenomeni son yolculuğuna uğurlandı!

Cenazeye Menteşeli'nin ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.