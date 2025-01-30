BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI | ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

Başka Bir Gün, Nehir'in (Ezgi Mola) çocuklarına bakabilmek için avukatlık mesleğine ara vermesinin ardından, kocası Serdar'ın (Salih Bademci) bir gün aniden kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Bu gizemli kayboluş, Nehir'in hayatında büyük bir kırılma yaratırken, izleyiciler gerilim dolu bir yolculuğa çıkacak. Peki, Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?