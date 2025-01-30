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BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI | ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
19:07
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI | ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Başka Bir Gün dizisi, başrol oyuncuları Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin konusu, çocuklarına bakabilmek için avukatlık mesleğine ara veren Nehir'in, mutlu giden evliliğiyle birlikte bir gün kocasının ortadan kaybolmasıyla başlayan hikayesini ele alıyor. Peki, Başka Bir Gün konusu nedir, oyuncuları kim, nerede çekildi, gerçek hikaye mi? İşte, detaylar...