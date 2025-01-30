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Giriş Tarihi: 30.01.2025 19:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:07

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI | ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Başka Bir Gün dizisi, başrol oyuncuları Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin performanslarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin konusu, çocuklarına bakabilmek için avukatlık mesleğine ara veren Nehir'in, mutlu giden evliliğiyle birlikte bir gün kocasının ortadan kaybolmasıyla başlayan hikayesini ele alıyor. Peki, Başka Bir Gün konusu nedir, oyuncuları kim, nerede çekildi, gerçek hikaye mi? İşte, detaylar...

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI | ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

Başka Bir Gün, Nehir'in (Ezgi Mola) çocuklarına bakabilmek için avukatlık mesleğine ara vermesinin ardından, kocası Serdar'ın (Salih Bademci) bir gün aniden kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor. Bu gizemli kayboluş, Nehir'in hayatında büyük bir kırılma yaratırken, izleyiciler gerilim dolu bir yolculuğa çıkacak. Peki, Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI | ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

ATV'NİN YENİ DİZİSİ BAŞKA BİR GÜN NE ZAMAN?

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı'yı bir araya getiren dizi hikayesiyle dikkat çekiyor.

'Başka Bir Gün', merak uyandıran hikâyesiyle Perşembe atv ekranlarında!

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BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI | ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturan dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI | ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan 'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımında; Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI | ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu nedir, nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

BAŞKA BİR GÜN GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Ay Yapım imzasıyla atv'de izleyicilerle buluşacak, BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

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