BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!

Başrollerinde dikkat çeken oyuncuların yer aldığı ATV dizisi Başka Bir Gün, izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Kısa sürede gündem olan yapım, 10. bölümüyle final yapacak. Dizinin final tarihiyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Başka Bir Gün final bölümü hangi gün izleyiciyle buluşacak?