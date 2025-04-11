Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:09

BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Başka Bir Gün dizisi için final kararı alındı. Yayın hayatına büyük bir ilgiyle başlayan yapım, 10. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Peki, Başka Bir Gün dizisinin final bölümü ne zaman yayınlanacak?

BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!

Başrollerinde dikkat çeken oyuncuların yer aldığı ATV dizisi Başka Bir Gün, izleyicilerine veda etmeye hazırlanıyor. Kısa sürede gündem olan yapım, 10. bölümüyle final yapacak. Dizinin final tarihiyle ilgili detaylar merak konusu oldu. Başka Bir Gün final bölümü hangi gün izleyiciyle buluşacak?

BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!

BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Başka Bir gün final bölümüyle ekranlara veda ediyor. ATV ekranlarından yayınlanan dizi 10. bölümü (final) 17 Nisan Perşembe akşamı izleyici karşısına son kez çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!

BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Deniz yine babasından yana olup Nehir'in karşısında yer almıştır. Nehir bu yüzden üzülse de kızlarına iyi bir örnek olmaya, doğru bildiği yoldan şaşmamaya kararlıdır.

BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!

Ne olursa olsun Tuna'yı savunacaktır. Onun bu kararlı hali Serdar'la da arasında gerilim yaşamasına neden oluyordur.

BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!

Evliliklerini kurtarmak istediğini söyleyen Serdar ise Suzan tarafından büyük bir açmazda bırakılmıştır. Suzan ondan, istediği araziyi alması için gerekeni yapmasını istiyordur.