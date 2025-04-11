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BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
16:09
BAŞKA BİR GÜN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN? ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 10. bölümüyle final oluyor!
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Başka Bir Gün dizisi için final kararı alındı. Yayın hayatına büyük bir ilgiyle başlayan yapım, 10. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Peki, Başka Bir Gün dizisinin final bölümü ne zaman yayınlanacak?