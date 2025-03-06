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BAŞKA BİR GÜN FRAGMAN SORGULAMA: ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
23:52
BAŞKA BİR GÜN FRAGMAN SORGULAMA: ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin gündeminde. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükrü Ovalı ve Nur Sürer gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi her yeni bölümle reytinglerde zirveye tırmanıyor. Dizinin son bölümünün ardından, takipçiler yeni bölüm fragmanını merakla araştırmaya başladı. Peki, ATV ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar.