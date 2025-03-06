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Haberler Yaşam BAŞKA BİR GÜN FRAGMAN SORGULAMA: ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:52 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 23:52

BAŞKA BİR GÜN FRAGMAN SORGULAMA: ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin gündeminde. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükrü Ovalı ve Nur Sürer gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi her yeni bölümle reytinglerde zirveye tırmanıyor. Dizinin son bölümünün ardından, takipçiler yeni bölüm fragmanını merakla araştırmaya başladı. Peki, ATV ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar.

BAŞKA BİR GÜN FRAGMAN SORGULAMA: ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Başka Bir Gün 16. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Başrolünü Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin üstlendiği dizi, her yeni bölümle reyting listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin son bölümünün bitmesinin ardından gelecek haftada nelerin yaşanacağını merakla araştırılıyor. Peki; Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı mı? İşte, tüm detaylar.

BAŞKA BİR GÜN FRAGMAN SORGULAMA: ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAŞKA BİR GÜN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ile takip edilen Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

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BAŞKA BİR GÜN FRAGMAN SORGULAMA: ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAŞKA BİR GÜN 6. BÖLÜM KONUSU

Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar. Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur.

BAŞKA BİR GÜN FRAGMAN SORGULAMA: ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nehir, bütün yaptıklarına rağmen çocuklarının babasını kurtarmak için uğraşacak mıdır? Nehir bununla ilgili hemen bir karar vermese de İshak ile ilgili öğrendiği gerçeğin peşine düşer. O bütün "kötüleri" yakalamak için uğraşırken Tuna da karısının ölümünü çözmek için Serdar'ı arıyordur.

BAŞKA BİR GÜN FRAGMAN SORGULAMA: ATV dizi ekranı ile Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nehir onu bundan vazgeçirmeye çalışır. Nehir, Tuna'yı Serdar'dan uzak tutmayı başarabilecek midir? Nehir'in farkında olmadığı tehlike ise hiç ummadığı birinden, Aytunç'tan kaynaklanıyordur. Aytunç, Deniz ile ilgili bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştır.