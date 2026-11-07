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Giriş Tarihi: 07.11.2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 19:07

Başkalarının Hayatı 6. Bölüm İzle: Star TV ile Başkalarının Hayatı Son Bölüm İzleme Linki

Star TV ekranlarında yayınlanan Başkalarının Hayatı dizisi 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Neslihan ve Sarp'ın evlilik kararının ardından Özkaran ailesinde yaşanan krizler yeni bölümde derinleşiyor. Başkalarının Hayatı 6. bölüm izleme linki, yeni bölüm canlı yayın bilgileri gündemde.

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Başkalarının Hayatı 6. Bölüm İzle: Star TV ile Başkalarının Hayatı Son Bölüm İzleme Linki

Fikret'in sert tepkileri ve Hülya'nın hamleleriyle gerilimin yükseldiği Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümü Star TV yayın akışı ile eş zamanlı olarak ekrana geliyor.

Başkalarının Hayatı 6. Bölüm İzle: Star TV ile Başkalarının Hayatı Son Bölüm İzleme Linki

BAŞKALARININ HAYATI 6. BÖLÜM İZLE

Star TV ile takip edilen yeni bölümü canlı izlemek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

www.startv.com.tr/canli-yayin

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Başkalarının Hayatı 6. Bölüm İzle: Star TV ile Başkalarının Hayatı Son Bölüm İzleme Linki

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan ve Sarp'ın evlilik kararı, Özkaran ailesinde büyük bir krize neden olurken bu beklenmedik gelişme en çok Hülya'yı sarsar. Fikret'in kızının kararına karşı sert tutumu aile içindeki gerilimi artırırken Hülya, bir yandan Sarp'a duyduğu kıskançlıkla, diğer yandan Salih'in giderek ağırlaşan tehditleriyle mücadele etmek zorunda kalır. Sarp ise Neslihan'la evlenmeye kararlıdır.

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Başkalarının Hayatı 6. Bölüm İzle: Star TV ile Başkalarının Hayatı Son Bölüm İzleme Linki

Sarp, geçmişine dair öğrendiği gerçeklerin yarattığı hayal kırıklığıyla ailesinden uzaklaşırken Neslihan'da aradığı güveni ve huzuru bulmaya başlar.

Başkalarının Hayatı 6. Bölüm İzle: Star TV ile Başkalarının Hayatı Son Bölüm İzleme Linki

Öte yandan Neslihan, hem Hülya'ya hem de kendisini hayal kırıklığına uğratan Erim'e karşı yeni hamleler yaparken Fikret'in alacağı kararlar dengeleri yeniden değiştirir. Sarp'ı kaybetme korkusuyla yüzleşen Hülya'nın atacağı beklenmedik adım her şeyi değiştirmeye yetecek midir?´

Başkalarının Hayatı 6. Bölüm İzle: Star TV ile Başkalarının Hayatı Son Bölüm İzleme Linki
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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