Haberler
Galeri
Yaşam
Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: 'Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!'
Giriş Tarihi: 08.11.2026 00:30
Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 00:32
Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: "Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!"
Star TV ekranlarında yayınlanan Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı yayına girdi. Yayınlanan ilk tanıtımda Özkaran ailesindeki hesaplaşmalar yüzeye çıkıyor. Fragmanda yer alan çarpıcı sahneler ve "Az daha senin de sonunu getirecektim!" itirafı, yeni bölümde yaşanacak krizlerin habercisi oluyor.