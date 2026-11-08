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Giriş Tarihi: 08.11.2026 00:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 00:32

Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: "Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!"

Star TV ekranlarında yayınlanan Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı yayına girdi. Yayınlanan ilk tanıtımda Özkaran ailesindeki hesaplaşmalar yüzeye çıkıyor. Fragmanda yer alan çarpıcı sahneler ve "Az daha senin de sonunu getirecektim!" itirafı, yeni bölümde yaşanacak krizlerin habercisi oluyor.

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Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!

Son bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Başkalarının Hayatı 7. bölüm 1. tanıtımı dijital platformlarda izleyicilerle buluştu. Neslihan ve Sarp tarafında heyecan yükselirken aile içi sırların ortaya dökülmesi dengeleri altüst ediyor.

Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!

BAŞKALARININ HAYATI 6. BÖLÜM İZLE

Star TV ile takip edilen yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

www.startv.com.tr/dizi/baskalarinin-hayati/bolumler/6-bolum

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Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!

BAŞKALARININ HAYATI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV ile takip edilen Başkalarının Hayatı yeni bölüm fragmanı yayında:

www.youtube.com/watch?v=RzvPD9JEu8w

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Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan ve Sarp'ın evlilik kararı, Özkaran ailesinde büyük bir krize neden olurken bu beklenmedik gelişme en çok Hülya'yı sarsar. Fikret'in kızının kararına karşı sert tutumu aile içindeki gerilimi artırırken Hülya, bir yandan Sarp'a duyduğu kıskançlıkla, diğer yandan Salih'in giderek ağırlaşan tehditleriyle mücadele etmek zorunda kalır. Sarp ise Neslihan'la evlenmeye kararlıdır.

Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!

Sarp, geçmişine dair öğrendiği gerçeklerin yarattığı hayal kırıklığıyla ailesinden uzaklaşırken Neslihan'da aradığı güveni ve huzuru bulmaya başlar.

Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!

Öte yandan Neslihan, hem Hülya'ya hem de kendisini hayal kırıklığına uğratan Erim'e karşı yeni hamleler yaparken Fikret'in alacağı kararlar dengeleri yeniden değiştirir. Sarp'ı kaybetme korkusuyla yüzleşen Hülya'nın atacağı beklenmedik adım her şeyi değiştirmeye yetecek midir?´

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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