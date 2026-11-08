Başkalarının Hayatı 7. bölüm fragmanı izle: "Az Daha Senin de Sonunu Getirecektim!"

BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜM ÖZETİ

Neslihan ve Sarp'ın evlilik kararı, Özkaran ailesinde büyük bir krize neden olurken bu beklenmedik gelişme en çok Hülya'yı sarsar. Fikret'in kızının kararına karşı sert tutumu aile içindeki gerilimi artırırken Hülya, bir yandan Sarp'a duyduğu kıskançlıkla, diğer yandan Salih'in giderek ağırlaşan tehditleriyle mücadele etmek zorunda kalır. Sarp ise Neslihan'la evlenmeye kararlıdır.