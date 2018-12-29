Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 isim isim listesi!

Başkan Erdoğan, milyonların merakla beklediği 2019 yerel seçimler için AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediyeleri adaylarını son dakika olarak açıkladı. Hangi isimlerin hangi ilçelerde aday olduklarını özel yaşamlarındaki meslekleri ile duyuran Erdoğan, adaylarla fotoğraf da çektirdi. AK Parti'nin yerel seçimler için İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesinde kimler var? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkan Adayı ve ilçelerinde belediye başkanlığı için yarışacak o isimler!