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  • Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 isim isim listesi!

Başkan Erdoğan açıkladı! ilçe 2019 isim isim listesi!

Başkan Erdoğan, milyonların merakla beklediği 2019 yerel seçimler için Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediyeleri adaylarını son dakika olarak açıkladı. Hangi isimlerin hangi ilçelerde aday olduklarını özel yaşamlarındaki meslekleri ile duyuran Erdoğan, adaylarla fotoğraf da çektirdi. AK Parti'nin yerel seçimler için İstanbul ilçe listesinde kimler var? İşte, Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkan Adayı ve ilçelerinde belediye başkanlığı için yarışacak o isimler!

Giriş Tarihi: 29.12.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 17:00
Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 isim isim listesi!

Başkan Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 'nin 2019 yerel seçimler için İstanbul Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 isim isim listesi!

Aday tanıtım İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve mevcut İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşmaları ile başladı.

Daha sonra Başkan Erdoğan için hazırlanan 'Lider' klibi salonda izletildi. Hazırlanan klip dakikalarca alkış aldı.

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Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 isim isim listesi!

Klibin ardından kürsüye çıkan Erdoğan, 'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediyeleri adaylarını milyonlara tanıtarak bizzat açıkladı.

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 isim isim listesi!

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

BİNALİ YILDIRIM

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 isim isim listesi!

ADALAR

ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 isim isim listesi!

ARNAVUTKÖY

AHMET HAŞİM BALTACI

Başkan Erdoğan açıkladı! AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 isim isim listesi!

ATAŞEHİR

İSMAİL ERDEM

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